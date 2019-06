La víctima de la Manada: «Lo peor no fue la situación vivida, vino después»

En junio del año pasado, la víctima de la Manada rompió su silencio a través de una carta que envió en exclusiva a El programa de Ana Rosa de Telecinco. Ayer por la mañana, un año después, la joven volvió a ponerse en contacto con el espacio matinal de la cadena con una nueva misiva en la que explica cómo se siente tras conocerse la sentencia a la que se enfrentan sus cinco agresores, condenados por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión por un delito de violación cometido en los Sanfermines del año 2016, y no de abuso sexual como consideró la Audiencia de Navarra.

El programa desveló las palabras con las que la joven expresa su opinión. «Tras casi tres años, este proceso por fin se ha terminado», comienza diciendo la víctima en sus declaraciones. «Ha sido largo, intenso y, sobre todo, agotador. Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después», añade en la carta, donde asegura que poco a poco va «recuperando el timón» su vida.

MUESTRAS DE CARIÑO // También destaca las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de todos estos años y se muestra agradecida con aquellas personas «que se involucraron desde el primer momento» para ayudarla: «Desde aquel juez de instrucción que nunca dudó de mí, hasta el abogado que me tocó aquel 7 de julio de 2016, pasando, sin duda alguna, por la fiscal, médicos, policías, psicólogos y la pareja que me encontró. Son momentos en los que nadie sabe cómo actuar, pero vosotros lo hicisteis fácil».

También tiene palabras de agradecimiento para Pamplona y Navarra, que «con todo su empeño han hecho más fácil que alguna vez pueda volver». «Gracias de nuevo a aquellas primeras asociaciones y personas por llevar esto a la calle, formando un eco por todos los rincones de España. Gracias por no haberme dejado sola», escribe la joven.

La víctima insta a la sociedad a no olvidar y a que la «lucha» continúe. «No soy ninguna heroína, la fuerza para continuar, muchas veces, me la ha dado todo el calor y el apoyo que he sentido en este camino. No podemos olvidarnos que la lucha debe seguir y debemos ser el cambio que queremos en la sociedad, ya que esto le ha supuesto la vida a muchas compañeras. Recordad, contadlo, no les dejéis ganar a ellos», finaliza.

NO TODO HA TERMINADO // La abogada de la joven, Teresa Hermida, explicó que su clienta no piensa que todo haya terminado. «Ella ha sufrido muchísimo. No piensa que el fallo del Supremo sea bueno, malo o regular, sino que está tranquila porque por fin la han creído», detalló la jurista, quien criticó la medida de alejamiento a los miembros de la Manada: «Ella no podía salir de Madrid por temor a encontrárselos».