Una castellonense, víctima del secuestro y las palizas de su ex, relata su calvario en el juzgado

Aterrador testimonio el que ofreció ayer en la Audiencia Provincial la exnovia de Antonio Tellado Gutiérrez, el hombre que se enfrenta a 29 años por raptar, apalear, agredir sexualmente y grabar desnuda a quien fuera su pareja sentimental. Cabe recordar que el acusado cuenta con más de una treintena de antecedentes penales --entre ellos por homicidio en los años 90 y una tentativa de homicidio cuando estaba en prisión-- y tiene pendiente todavía el juicio por matar a su suegro --padrastro de la mujer que testificó ayer-- en marzo del 2018 en el Grao.

Su víctima declaró ayer tras un parabán y lo acusó de darle palizas, obligarla a tener relaciones y amenazarla de muerte a ella y a su hijo de ocho años. «Me mandaba fotos mías con mi hijo y, acto seguido, otra imagen de una pistola. Me decía que si lo denunciaba, estaba condenando al niño a muerte», contó su expareja.

EL RELATO DEL RAPTO

Respecto al secuestro que sufrió y por el que ahora juzga a Tellado el tribunal de la Sección Segunda, dijo, llorando: «Me cogió en el portal y me llevó en un coche hasta la casa de su abuela, que estaba vacía. Me daba puñetazos todo el rato y me decía que me iba a dejar ciega e inválida». La víctima de violencia de género contó que sentía «temor» hacia Tellado y que lo creía «capaz de todo».

«Yo sabía que lo que decía lo cumplía y así lo hizo días después, matando al marido de mi madre, a un pobre anciano», lamentó la mujer, muy afectada.

Contó, asimismo, que su expareja la obligó a quitarse la ropa y que la grabó mientras mantenían relaciones sexuales forzosas para, posteriormente, chantajearla y decirle que todo el mundo vería esas cintas. Relató, asimismo, que tras una paliza comenzó a sangrarle el oído y que él se negó a llevarla a un hospital. «Dijo que si me veían así sabrían lo que estaba pasando. Me metió en la bañera y me duchó con agua helada y luego con agua caliente hasta que me quemaba», explicó la testigo. El fiscal, por su parte, calificó estos hechos como de «tortura» durante el interrogatorio.

La hija de la víctima también declaró ayer en el juicio oral. Contó que, aunque vivía en Tarragona, se trasladó a Castellón por miedo a que a su madre le pasar algo y que grababa las conversaciones en las que ella hablaba del maltrato como prueba «por lo que pudiera llegar a pasar».

«Teníamos miedo. Mi madre me mandó fotos suyas con la cara llena de golpes y me contó que él la había secuestrado. Teníamos, incluso, un lenguaje secreto para que él no supiera de qué hablábamos», aseveró la joven.

El acusado, que está en prisión preventiva desde su detención, se acogió a su derecho a no declarar. Se limitó a negar con la cabeza durante el relato de su ex y el tribunal le llamó la atención por su postura en el banquillo.

Queda pendiente el juicio por el crimen de ‘Boni’ en el Grao

Tellado deberá enfrentarse próximamente a un nuevo juicio por matar a navajazos a su suegro, Casimiro López --conocido cariñosamente como Boni-- en su casa del Grao en marzo del 2018. Mientras su expareja se encontraba en un centro de protección de mujeres por el riesgo extremo de su caso, su maltratador acudió a la casa familiar --ubicada cerca de los antiguos talleres del puerto-- para vengarse.

Como ella no estaba, amenazó y atemorizó con un cuchillo a la madre de esta, su padrastro y su hija. Precisamente, a esta última le rasgó parte de la ropa que llevaba y le cortó en los dedos de las manos. Cuando el abuelo se interpuso entre la joven y el agresor, le asestó varias cuchilladas que le causaron la muerte. A su esposa también la agredió por la espalda con el cuchillo, aunque no la hirió. Tellado intentó huir de la casa, pero pudo ser alcanzado por agentes de la Policía Nacional y Local. Desde entonces, permanece en la cárcel a la espera de juicio por este crimen.