Un condenado de la Manada de Manresa planta al juez

Uno de los cinco autores de la violación múltiple de Manresa, condenados a entre 10 y 12 años de prisión, no asistió ayer a la vista ante el juez para decidir su ingreso en prisión preventiva, por lo que la fiscalía solicitó su busca y captura. A la vista en la Audiencia Provincial de Barcelona, sí se presentaron otros dos miembros de la Manada de Manresa, Bryan M. y Maikel P., para los que el ministerio público y la acusación particular solicitaron prisión preventiva.

La Sala 22 no resolverá la solicitud de prisión y la de busca y captura del condenado ausente hasta la semana que viene, cuando están citados a una vista similar los dos imputados restantes.

Por la violación, ocurrida en una fiesta celebrada en una casa abandonada a las afueras de Manresa, los cinco autores fueron juzgados y condenados como responsables de un delito de abuso sexual. Todos ellos «penetraron vaginalmente a la víctima» aprovechándose de que esta «se encontraba bajo los efectos del alcohol».

El letrado de Yordanis J. afirmó ayer que desconocía por qué su cliente no había comparecido. Otro condenado que también estaba citado no acudió ya que su declaración se aplazó a la semana que viene porque su letrado no podía ir por temas de agenda.