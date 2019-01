Investigan si su propia madre u otra persona mató a una niña en Bilbao

Una niña de 9 años murió durante la noche del miércoles en su domicilio de Bilbao junto a su madre, hallada inconsciente y hospitalizada en estado grave, y la Ertzaintza investiga si falleció a manos de esta o de una tercera persona, tras hallar una nota relacionada con los hechos.

Fuentes de la investigación, que no han desvelado el contenido del escrito encontrado en la vivienda, indican que estas son las dos hipótesis sobre las que trabaja la Ertzaintza, que no tiene la seguridad de que la madre sea la autora del manuscrito o haya sido redactado por otra persona.

Otra hija de la mujer, de 19 años, halló a su madre y a la niña tendidas inconscientes en una misma cama de la vivienda en la que residían y entonces avisó a los servicios de emergencias.

Los sanitarios desplazados a la vivienda, en el barrio bilbaíno de Atxuri, no pudieron reanimar a la pequeña pero sí a su madre, a quien trasladaron al Hospital de Basurto, que no ha facilitado parte médico alguno por encontrarse la investigación sub judice.

Los investigadores esperan que los resultados de la autopsia desvelen las circunstancias del supuesto crimen. En declaraciones a los medios, una mujer cuya hija iba al colegio del barrio de Atxuri junto a la niña fallecida relató que la herida vivía en el piso donde ocurrieron los hechos junto a sus dos hijas, la mayor de 19 años y la fallecida de 9, así como con una nieta de dos años.