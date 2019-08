Muere un bañista en la playa del Fortí de Vinaròs

Un hombre ha fallecido ahogado en la playa del Fortí de Vinaròs este sábado a mediodía. Los hechos han tenido lugar alrededor de las 14.00 horas, cuando unos bañistas han dado el aviso a los servicios de socorrismo, tras observar la presencia de un hombre con síntomas de ahogamiento en esta playa, la más extensa de Vinaròs, aproximadamente a la altura de la estatua de Costa i Borràs.

Miembros de la empresa encargada de socorrismo, Provita, han logrado sacar al hombre del agua y junto con la Policía Local le han practicado de forma urgente la RCP, aunque los esfuerzos han resultado infructuosos y no se ha podido salvar su vida. Hasta el lugar de los hechos han llegado también una ambulancia y la Guardia Civil. El fallecido no está aún identificado, al estar esta persona en la playa sola y no haberse hallado en la orilla ningún tipo de documentación ni de efectos personales.