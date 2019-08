De 'Watchmen' a 'The undoing': HBO presenta su aluvión de estrenos

Aunque 'Juego de tronos' era su serie estrella, HBO se ha puesto las pilas tras el controvertido desenlace de la ficción basada en la saga de George R. R. Martin. Y no solo por el prestigio que le ha dado 'Chernobyl', la interesante segunda temporada de 'Big little lies' o la sorpresa que ha supuesto la británica 'Years and years', sino por todo lo que queda por llegar entre el 2019 y el 2020.

La cadena estadounidense ha lanzado un tráiler en el que detalla sus próximos estrenos. Los más inminentes son 'Our boys', una miniserie sobre el inicio del conflicto bélico en Gaza que se ha estrenado hoy mismo, y 'Los Gemstone', una comedia de Danny McBride que llegará el próximo 19 de agosto.

A visual of my priority list. pic.twitter.com/99seV6qG8d — HBO (@HBO) 12 de agosto de 2019

Pero el aluvión de estrenos es apabullante, con títulos destacados como 'The undoing' (con Nicole Kidman y Hugh Grant), 'La materia oscura' (con James McAvoy), 'Run' (con Domhnall Gleeson), 'Catalina la Grande' (con Helen Mirren), 'I know this much is true' (con Mark Ruffalo), 'Watchmen', 'Avenue 5', 'The outsider' y 'The plot against America', además de nuevas temporadas de 'Westworld' (rodada en parte en Besalú y en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València), 'The Deuce', 'Ballers', 'Silicon Valley', 'The new Pope', 'Curb your enthusiasm' y 'La amiga estupenda', entre otras.