Yiftusera Porteiro: "Me entusiasma el mundo de la moda"

P: ¿Por qué has decidido presentarte a Top Woman 2019?

R: iempre me gustó el mundo de la moda y nunca me había presentado a ningún certamen. Me gustaría vivir una experiencia única rodeada de mis compañeras.

P: ¿Qué esperas al participar en el certamen de Marina d’Or?

R: Lo que más me gustaría es llevarme un recuerdo y una experiencia inolvidable.

P: ¿Cómo crees que ha de ser la chica del verano de ‘Mediterráneo’?

R: Para mí, tiene que ser una chica simpática, con carisma, guapa e inteligente.

P: ¿Cómo te describirías a ti misma?

R: Me considero una chica muy simpática, atenta, cariñosa y muy generosa.

P: ¿Cuándo te empezó a gustar la moda?

R: Desde que tenía seis años. Podría decir que he seguido el mundo de la moda desde siempre. Me apasiona y entusiasma.

P: ¿Estás nerviosa por participar en este evento tan importante?

R: Sinceramente, sí. Con este certamen me estreno. Aun así, tengo muchísimas ganas de vivir esta linda etapa de mi vida.

R: ¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

R: Siendo siempre muy sonriente y teniendo actitud a la hora de desfilar.

P: ¿Cuáles son tus puntos fuertes?

R: Me considero una persona muy empática y, a la vez, con mucha iniciativa.



P: ¿Y los menos fuertes?

R: Tengo un poco de carácter y eso no siempre me favorece. También soy una persona muy nerviosa. En cuanto al mundo de la moda, tengo poca experiencia.

P: ¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo o buscas centrarte en otra profesión con el tiempo?

R: Considero el mundo de la moda más bien un hobby. A lo que realmente me gustaría dedicarme cuando acabe la carrera de Turismo es a ser wedding planner.

P: ¿Has desfilado alguna vez de forma profesional?

R: Nunca he desfilado para nadie.

P: ¿Crees que Top Woman puede ayudarte a lanzar tu carrera como modelo?

R: Creo que me permitirá dar un pasito en el mundo de la moda y puede que después de esto surjan nuevas oportunidades.

P: ¿Te gustaría dedicarte a la moda?

R: Nunca se sabe realmente cómo irán aconteciendo los hechos, pero es una opción que no descarto para el futuro.

P: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R: Me gusta hacer deporte. Por ejemplo, atletismo, lucha libre, bailar... Además, en mis ratos libres, suelo escuchar música.

P: ¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

R: Sobre todo mis padres, mis hermanas, mi prima y una amiga especial.

P: ¿Te has preparado de alguna forma concreta para el evento en Marina d’Or?

R: Sinceramente, no he hecho nada especial aún, pero tengo pensado practicar para mejorar la forma de desfilar. Lo haré por casa hasta el día del certamen.

