Vila-real celebrará un congreso para abordar cambios en las fiestas

El Ayuntamiento de Vila-real trabaja en la celebración, una vez transcurridos los festejos fundacionales de febrero, de un nuevo congreso de fiestas, con el propósito de abordar las mejoras a introducir en las mismas.

Se trata de una propuesta que ayer se mencionó en los corrillos de la Gala de les Penyes, en la que se entregaron los premios a los colectivos festeros ganadores de los concursos organizados por la Comissió de Penyes, tanto en los festejos patronales en honor a Sant Pasqual como en los de la Mare de Déu de Gràcia.

Según pudo saber Mediterráneo, el congreso en cuestión (de características similares al celebrado en marzo del año 2005) tendrá por objetivo generar un debate en torno a la evolución que han experimentado las fiestas en los últimos 20 años y los nuevos retos a superar, a través de propuestas que supongan una mejora de las mismas.

En la cita, que se prevé para finales de febrero o principios de marzo y estará liderada por el Ayuntamiento, participarán todos los sectores directamente implicados en las celebraciones, como son las propias peñas, las entidades taurinas o las empresas. El fin último: disponer de unas conclusiones para mejorar los festejos cara a la asamblea de la que, a finales del 2021, debe surgir la nueva Junta de Festes.

Como ya ocurriera en el primer congreso --que estuvo presidido por el que fuera alcalde, Bautista Carceller--, las peñistas tendrán un papel fundamental.

CITA FESTIVA // Y es que la importancia de estos colectivos volvió a quedar ayer patente en la gala que tuvo lugar en el Auditori Municipal, en la que no solo se entregaron los premios festivos sino que, además, se presentó a la nueva junta directiva de la Comissió de Penyes, en la que su hasta ahora presidente, David García, dio paso a una nueva cara en la máxima representación de este organismo: Susana García.

En su adiós, David García aseguró que esta etapa «ha supuesto un auténtico placer y una experiencia de la que no me arrepiento». Y añadió: «No siempre tenemos la suerte de ser uno de los maneguetes de un pueblo que ya no es pueblo,. Me llevo una familia y mucha gente que he conocido».

LOS GALARDONES // Durante la gala se hizo entrega de los premios a las peñas ganadores en concursos como los de los empedrats o las paellas, la cabalgata, en el torneo de fútbol o en el yincana de ambos festejos: El Sifó, Samfaina, Mai d’Acord, La Contra, Tarannà, La Esquina del Cantó, Xarlotà, L’Esvalot. L’Enganxó, Dembou, No Problem, Casal i Punt, Pocs i Bojos, Fem Festa, De Gaidonet, Capçots, Travaluc y Togego.

Asimismo, se designó a Pepe Batalla y a la histórica peña Morapio como Festers de l’Any.