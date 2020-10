Llaneza: "El Valencia siempre es difícil y tiene una buena plantilla"

Sigue insistiendo en que hay que tener los pies en el suelo, en que la permanencia es lo más importante y que por mucha ilusión que le haga, eso de jugar una final son palabras mayores. Es José Manuel Llaneza en estado puro. Sensato, directo y sin titubear en las respuestas. El vicepresidente del Villarreal CF, que ayer se estrenó como profesor universitario en el CEU Cardenal Herrera, analiza para Mediterráneo qué espera tanto del derbi del domingo como de la temporada más extraña que se recuerda, la del coronavirus y de la ausencia de público en las gradas de los estadios.

El dirigente del Submarino considera «muy complicado» el encuentro de máxima rivalidad regional que enfrentará al conjunto de Unai Emery y al Valencia CF en el Estadio de la Cerámica (16.00 horas, Movistar LaLiga).



NO CREE QUE HAYA CRISIS / El vicepresidente sigue respetando mucho al conjunto che, pese a que las aguas andan muy revueltas en el club de Mestalla con su propietario, Peter Lim. «El Valencia siempre es difícil y tiene una buena plantilla», explica, añadiendo que no quiere «que nadie subestime» al rival del domingo: «El derbi no será nada fácil, estoy completamente seguro de ello».

«Es un partido especial, con otras connotaciones que sobrepasan lo deportivo, y los jugadores lo saben, tanto los nuevos como los que ya estaban», argumenta.

«¿El Valencia en crisis? Las crisis las crean los medios de comunicación, en los clubs no se percibe lo mismo. Si analizas jugador por jugador, tienen una plantilla más que interesante. Es un buen equipo», reconoce abiertamente.



LA PERMANENCIA, PRIMERO / Sobre el proyecto 2020/21 que lidera Unai Emery, Llaneza considera que «la plantilla del Villarreal de esta temporada es ilusionante, con muchas posibilidades». Pero el mandatario groguet sigue siendo fiel a sus creencias y a la política que tanto él como el presidente, Fernando Roig, han abanderado siempre desde que el Submarino dio el salto a Primera División.

«Lo primero es lograr la permanencia y luego llegar lo más lejos posible en cada competición que juguemos», destaca cuando es cuestionado sobre la posibilidad de alcanzar la tan ansiada final --de Copa del Rey o Europa League--.

Sin duda, Llaneza espera que el Villarreal siga siendo importante en el presente ejercicio, tanto en Primera División como en los torneos por eliminatorias.