El cumpleaños de Tonet Marzá reúne a una gran representación de la escena 'remember' en El Recreo
Benny García, Bugg, Charly Samport, Danny A, Dyone, Jorge Killer, Paco Moliner, Vicente Año y otros artistas confirman su presencia en la celebración que tendrá lugar el 1 de agosto
El Recreo, situado en el Moll de Costa del Grau de Castelló, acogerá el sábado, 1 de agosto, a partir de las 17.00 horas, una gran celebración en formato tardeo presentada por Rememberos.es. La cita contará con la participación de numerosos dj's y profesionales vinculados a la música remember, que se reunirán en un mismo espacio para compartir una jornada marcada por la música, el reencuentro y el recuerdo de algunas de las sesiones y canciones más representativas de este movimiento.
El evento tendrá como uno de sus principales protagonistas a Tonet Marzá, que, después de varios años sin celebrar públicamente su cumpleaños, volverá a reunir a amigos, compañeros de profesión, oyentes de Remember Radio y aficionados a la música remember. La celebración se plantea como un gran punto de encuentro para todas aquellas personas que, de una manera u otra, mantienen una vinculación con este género y con una cultura musical que ha acompañado a distintas generaciones.
Historia musical de varias generaciones
A lo largo de la jornada, los asistentes podrán reencontrarse con profesionales, seguidores y figuras relacionadas con la escena remember, en un ambiente pensado para compartir experiencias y disfrutar de una selección musical conectada con distintas épocas. La propuesta pretende reunir en un mismo espacio a públicos diversos, unidos por el interés por las canciones, las sesiones y los estilos que han formado parte de la historia musical de varias generaciones.
La organización ya ha dado a conocer un primer avance de los artistas que acompañarán a Tonet Marzá durante la celebración. Este cartel inicial reúne a dj's de diferentes etapas, estilos y con distintas trayectorias profesionales, lo que permitirá ofrecer una representación amplia y variada de la música remember.
Entre los nombres anunciados destaca especialmente la presencia de profesionales vinculados a la escena musical de Castellón y de la Comunitat Valenciana. De este modo, el encuentro servirá también para poner en valor el papel que estos dj's han desempeñado en la difusión y consolidación de este tipo de música.
La cita en El Recreo se presenta como una celebración abierta al reencuentro entre artistas, profesionales, oyentes y aficionados. Un tardeo concebido para recuperar sensaciones, compartir recuerdos y volver a disfrutar de la música que ha marcado diferentes momentos y etapas en la vida de muchas personas.
Confirmaciones
Benny García, Bugg, Charly Samport, Danny A, Dyone, Gato Jiménez, Jorge Killer, José JJ, Julio Escriche, Juanvi Dimensión, Micky Rubert, Nick Clark, Paco Moliner, Pepo WB, Rafa Ventura, Rusclo, Sergi Altabas, Vicente Año y Vamp.
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