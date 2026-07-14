El cumpleaños de Tonet Marzá reúne a una gran representación de la escena 'remember' en El Recreo

El Recreo, situado en el Moll de Costa del Grau de Castelló, acogerá el sábado, 1 de agosto, a partir de las 17.00 horas, una gran celebración en formato tardeo presentada por Rememberos.es. La cita contará con la participación de numerosos dj's y profesionales vinculados a la música remember, que se reunirán en un mismo espacio para compartir una jornada marcada por la música, el reencuentro y el recuerdo de algunas de las sesiones y canciones más representativas de este movimiento.

El evento tendrá como uno de sus principales protagonistas a Tonet Marzá, que, después de varios años sin celebrar públicamente su cumpleaños, volverá a reunir a amigos, compañeros de profesión, oyentes de Remember Radio y aficionados a la música remember. La celebración se plantea como un gran punto de encuentro para todas aquellas personas que, de una manera u otra, mantienen una vinculación con este género y con una cultura musical que ha acompañado a distintas generaciones.

Historia musical de varias generaciones

A lo largo de la jornada, los asistentes podrán reencontrarse con profesionales, seguidores y figuras relacionadas con la escena remember, en un ambiente pensado para compartir experiencias y disfrutar de una selección musical conectada con distintas épocas. La propuesta pretende reunir en un mismo espacio a públicos diversos, unidos por el interés por las canciones, las sesiones y los estilos que han formado parte de la historia musical de varias generaciones.

La organización ya ha dado a conocer un primer avance de los artistas que acompañarán a Tonet Marzá durante la celebración. Este cartel inicial reúne a dj's de diferentes etapas, estilos y con distintas trayectorias profesionales, lo que permitirá ofrecer una representación amplia y variada de la música remember.

Entre los nombres anunciados destaca especialmente la presencia de profesionales vinculados a la escena musical de Castellón y de la Comunitat Valenciana. De este modo, el encuentro servirá también para poner en valor el papel que estos dj's han desempeñado en la difusión y consolidación de este tipo de música.

La cita en El Recreo se presenta como una celebración abierta al reencuentro entre artistas, profesionales, oyentes y aficionados. Un tardeo concebido para recuperar sensaciones, compartir recuerdos y volver a disfrutar de la música que ha marcado diferentes momentos y etapas en la vida de muchas personas.