Después de tres años sin presentador y una edición, la del año pasado, medio de andar por casa, la ceremonia de los Oscar 2022 se presentaba como una de cierta vuelta a la normalidad: maestras de ceremonias, grandes números musicales, superpoblación de estrellas… Pero el único problema eran las películas nominadas, en general poco vistas. Para tratar de solventarlo (y de paso, remontar el mínimo histórico de audiencia de 2021), los productores Will Packer y Shayla Cowan prometieron un show más ágil de lo habitual. Pero no solo les quedó casi igual de larga, sino también algo caótica. Debajo, algunas de las claves. O La Clave y otras nueve.

1. La actuación musical (1)

La gala arrancó con Beyoncé interpretando 'Be alive', su canción para 'El método Williams', por primera vez en directo, acompañada por un nutrido grupo de bailarinas-coristas y secciones de cuerda y viento-metal. Pero no fue un directo realmente en directo: era un vídeo pregrabado en las mismas pistas de tenis donde Venus y Serena Williams entrenaron de niñas. Sensación inicial de seguir en la época de las galas distanciadas.

2. Las presentadoras

Después de tres ediciones sin maestro de ceremonias, este año la gala fue presentada por Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall: tres mujeres porque, según dijo Schumer, "es más barato que fichar a un hombre". Cayeron pullas para los acentos de Jared Leto y Lady Gaga en 'La casa Gucci', los Globos de Oro (propuestos para el segmento 'In Memoriam'), e incluso la favorita 'El poder del perro': "He visto esa película tres veces y aún no la he acabado", aseguró Sykes. No fue el único chiste dudoso sobre el hecho de no haber visto las películas nominadas. Ya en solitario, Schumer se marcó un comentario más acertado cuando habló del "genio" Aaron Sorkin (director de 'Ser los Ricardo') y la "innovación de hacer una película sobre Lucille Ball sin un solo momento divertido".

3. El discurso

Ariana DeBose, mejor actriz secundaria por 'West Side Story', arrancó la ovación del público al recordarle que estaba observando a la primera mujer de color abiertamente 'queer' que conseguía una estatuilla dorada. Entre los espectadores de DeBose, la gran Rita Moreno, primera latina en ganar un Oscar, también por ese papel del célebre musical. "Estoy tan agradecida por que tu Anita allanara el camino para montones de Anitas como yo", dijo DeBose a Moreno desde el escenario.

4. El homenaje

No podía faltar el clásico 'montage' en celebración de la-magia-del-cine: véase ese popurrí de momentos Bond para celebrar los 60 años de la saga. ¿Otra muestra del poder de los 'streamers' en los Oscar, dado que Amazon acaba de finalizar la compra de MGM, el estudio de cine y televisión detrás del agente 007? Sea como sea, un paréntesis disfrutable. Con banda sonora bien escogida: no 'Skyfall' de Adele ni 'Writing's on the wall', de Sam Smith, aunque ganaran Oscars, sino la magnífica 'Live and let die' de Paul McCartney y sus Wings (con algo de ayuda del mismísimo George Martin en producción y arreglos orquestales).

5. El discurso (2)

Troy Kotsur, primer actor sordo ganador del Oscar (por su papel del padre pescador de 'CODA'. Los sonidos del silencio'), ofreció su discurso en lengua de signos. (La actriz surcoreana Youn Yuh-jung ('Minari') le sostuvo el Oscar para que pudiera hacerlo). "Fuimos a ver a Joe Biden y quiso enseñarle tacos en lengua de signos, pero [su compañera de reparto] Marlee Matlin me paró los pies", bromeó Kotsur. Ya más en serio, recordó cómo su padre era el mejor hablante de signos y que dejó de serlo tras sufrir un accidente que le dejó paralizado de cuello para abajo. "Papá, aprendí tanto de ti. Siempre te querré. Eres mi héroe". Sonrisas y lágrimas con un discurso más efectivo y emotivo que la propia 'CODA. Los sonidos del silencio'.

6. El momento de silencio

Los productores de la gala siempre afirmaron que reservarían un espacio a la invasión de Ucrania, aunque no se comprometían a que el presidente Zelenski participara vía satélite, como al parecer había intentado el gobierno ucraniano con ayuda de la actriz Mila Kunis, nacida en Chernivtsi, y su marido Ashton Kutcher. Ese espacio acabó siendo un momento de silencio con un mensaje que recordó las penurias del pueblo de Ucrania. Justo antes, Kunis había hecho alusión a la "inestabilidad global" en su presentación de la actuación de Reba McEntire.

7. La actuación musical (2)

Aunque no estaba nominada a mejor canción original, hubo más de un minuto reservado para 'We don't talk about Bruno', el hit entre hits de la banda sonora de 'Encanto'. Ya se sabía que Becky G y Luis Fonsi acompañarían a los miembros del reparto, pero más pilló por sorpresa la aparición de Megan Thee Stallion para añadir 'swagger' hip hop. Ración de color frente al luto sepulcral de Billie Eilish en esa (magnífica) toma de 'No time to die' con su hermano FINNEAS al piano.

8. El bofetón de Will Smith

Parecía un momento de broma, pero la mirada enrojecida final de Smith parecía decir otra cosa: ¿o realmente merece el Oscar a mejor actor? Al cómico Chris Rock se le ocurrió llamar 'La teniente O'Neil' a Jada Pinkett-Smith por su corte de pelo casi al cero, que empezó a lucir tras empezar a sufrir de alopecia. Acto seguido, Will Smith se levantó de su asiento, dio un bofetón a Rock y, una vez de vuelta en su silla, gritó el más creíble e intenso: "¡Saca el nombre de mi mujer de tu puta boca!". Momento crudo e incómodo de la noche. "Richard Williams fue un fiero defensor de su familia", dijo Smith minutos después para abrir su discurso de agradecimiento al Oscar al mejor actor. "El amor te hará hacer cosas locas", dijo ya cerca del final, entre lágrimas. Y como remate: "Espero que la Academia me vuelva a invitar".

NONE OF THAT WAS BLEEPED IN AUSTRALIA



WILL SMITH SAID “KEEP MY WIFE’S NAME OUT OF YOUR FUCKING MOUTH” — David Mack (@davidmackau) 28 de marzo de 2022

9. Tres súper tres

l anunciado homenaje a 'El Padrino' reunió en el escenario a tres de los grandísimos: Francis Ford Coppola y los actores Robert De Niro y Al Pacino. Coppola, genio humilde, aprovechó para dar las gracias a Mario Puzo (autor de las novelas del 'Padrino') y Robert Evans, el ejecutivo de Paramount con el que tuvo sus más y (sobre todo) sus menos durante el rodaje del clásico de 1972.

10. La presentadora sorpresa

No, no nos referimos al 'snowboarder' Shaun White o el 'skater' Tony Hawk, cuyas presencias ya estaban anunciadas, ni tampoco a Shawn Mendes, que por algún motivo presentó el Oscar a mejor guion adaptado, sino al presentador del último premio de la noche: el de mejor película, tras el cambio del año pasado. Los productores quisieron guardar la sorpresa hasta el final: era Liza Minnelli (sacada en su silla de ruedas por Lady Gaga: excelente y emotiva pareja) en el año del 50º aniversario de 'Cabaret'. La película ganadora no era ya sorpresa a estas alturas, después de la reciente oleada de premios y la rumorología: 'CODA. Los sonidos del silencio'.