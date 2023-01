La organización de los Globos de Oro respira tranquila al confirmarse que la gala será presentada por numerosas personalidades del mundo cinematográfico en un momento en el que tratan de recuperar su prestigio tras los escándalos de 2021. Esta polémica no exime que cada año en esta ceremonia haya películas, actores o actrices que pasen desapercibidos a ojos de los académicos. Mientras que películas como 'Almas en pena de Inisherin' o 'Avatar: la forma del agua' suman nominaciones a sus espaldas, hay otros títulos que se han quedado olvidados así ocurre también con directoras de cine como Sarah Polley por 'Ellas hablan' o Chinonye Chukwu por 'Till'.

'Alcarràs' no supera el corte

La película de Carla Simón no supera el corte del las 15 películas preseleccionadas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. La cinta, rodada en catalán, ya se alzó con Oso de Oro en el Festival de Berlín de este año. Se trata del segundo largometraje de la directora que se mostraba muy ilusionada con la elección y aseguraba que iba a “dedicar todo el amor el cariño y el tiempo del mundo” a esta carrera.

Las actrices de reparto olvidadas

El papel de Sadie Sink en 'Stranger Things' o Rhea Seehorn por 'Better Call Saul' no han tenido cabida en los Globos de Oro 2023 según los organizadores de esta ceremonia tan importante en el cine y la televisión. Una de las protagonistas de la aclamada serie de Netflix 'Stranger Things' no tiene representación en esta 80ª edición pese a su interpretación en la serie donde mostró su talento y su responsabilidad dramática en la trama. Ocurre lo mismo con Rhea Seehorn y su personaje 'Better Call Saul', el spin-off de la aclamada serie 'Breaking Bad'.

Sin Tom Cruise

Aunque 'Top Gun: Maverick', la secuela del clásico de los 80, registró uno de los mejores estrenos de los últimos años en cines de EEUU al recaudar 160 millones de dólares tratándose del mejor debut en la carrera de Tom Cruise, el actor no ha logrado la nominación en la categoría a mejor actor. 'Top Gun: Maverick' fue el cuarto mejor estreno, por detrás de 'Spider-Man: No Way Home' (260 millones), 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (187 millones) y 'The Batman' (134 millones).