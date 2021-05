El Festival de Eurovisión 2021 celebra este jueves su segunda semifinal en el Ahoy Arena de Róterdam y en ella se conocerá el nombre de los países que completarán el listado de participantes en la gran final del sábado. Malta, Chipre, Azerbaiyán y Rusia, Lituania, Suecia, Noruega, Bélgica, Israel y Ucrania fueron los últimos en sumarse al elenco final.

Esta segunda cita contará con las actuaciones de 17 países, de los que 10 serán los elegidos. Uno de los favoritos a proclamarse vencedor en la gran final, Islandia, no podrá actuar en directo debido a un positivo de covid-19 entre los músicos de la banda Daði & Gagnamagnið.

De los 20.000 test que se han hecho al personal del centro de eventos Ahoy, los periodistas y las delegaciones que participan en Eurovisión, solo 10 han dado positivo hasta ahora, y "ningún contagio tuvo lugar dentro" del edificio, confirmó el productor ejecutivo del festival, Sietse Bakker.

Las pruebas en cuestión se hicieron en el centro de test especial instalado fuera del edificio Ahoy, desde que fue construido el 6 de abril, hasta el pasado lunes, un día antes del comienzo de las semifinales de Eurovisión, señaló Bakker a la agencia neerlandesa ANP.

Horario y dónde ver la semifinal

Las semifinales, al igual que el resto del Festival de Eurovisión 2021, podrán verse en abierto a través de RTVE. En concreto, será La 2 el canal encargado de transmitir las dos rondas iniciales del certamen, que arrancarán a las 21:00 horas y acabarán a las 23:10.

Orden de actuación de los países

1- San Marino (Senhit ft. Flo Rida - Adrenalina)

2- Estonia (Uku Suviste - The Lucky One)

3- República Checa (Benny Cristo - Omaga)

4- Grecia (Stefania - Last Dance)

5- Austria (Vincent Bueno - Amen)

6- Polonia (Rafal - The Ride)

7- Moldavia (Natalia Gordienko - Sugar)

8- Islandia (Dadi og Gagnamagnid - 10 Years) [Actuación cancelada por casos de Covid-19]

9- Serbia (Hurricane - Loco Loco)

10- Georgia (Tornike Kipiani - You)

11- Albania (Anxhela Peristeri - Karma)

12- Portugal (The Black Mamba - Love is on my side)

13- Bulgaria (Victoria - Growing up is getting old)

14- Finlandia (Blind Channel - Dark Side)

15- Letonia (Samanta Tina - The moon is rising)