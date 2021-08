Una semana más, 'Todo es verdad' dedicó su entrega de este martes a la denominada 'Operación Titella', en la que está implicado el productor José Luis Moreno. En esta ocasión, el programa de Risto Mejide y Marta Flich consiguió hablar en exclusiva con el actor Martin Czehmester, uno de los rostros habituales de las producciones televisivas del empresario a finales de los 90 y principios de los 2000.

Según explica el programa, en el sumario de la investigación aparece que tiene un piso en República Checa valorado en 700.000 euros, así como coches y propiedades de lujo que José Luis Moreno habría puesto a su nombre. Además, Martin aparece como administrador único de sociedades que el ventrílocuo utilizaba para la falsificación de facturas.

Aitor Antépara, reportero de 'Todo es verdad', se desplazó este martes hasta Praga para charlar con Martin Czehmester, que intentó desvincularse de las acusaciones que planean sobre él. "Si he hecho algo malo, viene la policía y me detiene. No pueden decir nada porque no he hecho nada. La policía sabe donde estoy", aseguró.

"No he hecho ninguna cosa por la que no pueda tener mi conciencia limpia. De mí pueden hablar lo que quieran, no me jode nada porque sé que no es verdad", añadió durante su conversación con el periodista. El checo afirmó además que no tiene intención de volver a ponerse ante las cámaras de nuestro país: "Nunca he querido trabajar en España. Bueno, en España sí, pero no en la tele".

"Si me llama la policía para decirme que tengo que ir a declarar, encantado, cojo el avión y voy", insistió Martin, que también quiso salir en defensa de Moreno: "Conozco al jefe desde hace mil años y es la persona más legal que toda España puede tener".