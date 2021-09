Tini Stoessel acudió este martes al renovado plató de 'La resistencia', que esta semana ha comenzado su quinta temporada en Movistar+. La cantante argentina protagonizó una de esas entregas que serán difíciles de olvidar, sobre todo para David Broncano. El presentador perdió una apuesta contra su invitada y se hizo un tatuaje en directo para sorpresa de los espectadores.

Durante la entrevista, Tini y Broncano se batieron en un duelo de hula hoop. El que menos tiempo aguantara dando vueltas al aro tendría que hacerse un tatuaje en ese mismo instante, tal y como propuso la artista. Tras intentarlo varias veces sin éxito, el humorista perdió el reto y cumplió su promesa.

Después de admitir su derrota, Broncano se puso en manos de Lidia, la tatuadora que había acompañado a Tini al programa. Aunque en un principio pidió que le tatuara "un punto", finalmente accedió a hacerse una pequeña cara sonriente en el brazo.

Ink Master - Season 5 pic.twitter.com/9Gr1X37Aj0 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 15 de septiembre de 2021

"Lo voy a hacer porque mi prima pequeña, Carlota, se pintó una vez con rotulador una carita sonriente en el colegio. Me hizo gracia y siempre me lo he querido hacer. Voy a hacerlo como homenaje a ella", explicó.

Broncano no se esperaba que le fuera a doler tan poco y bromeó: "¿Es esto? Me voy a tatuar el cuerpo entero". A Tini le gustó tanto que también se animó a tatuarse durante la emisión del programa. Aunque el cómico le propuso que se hiciera el logo de 'La resistencia', finalmente se decantó por lucir la misma carita sonriente que él.