Nunca pensaron los responsables del concurso de cocina 'Masterchef' que su visita a A Coruña serviría tantas polémicas en un solo cocinado. La prueba de exteriores tuvo por escenario la ciudad, donde los celebrities tenían que replicar un menú 100% gallego ideado por el chef coruñés Luis Veira, del restaurante Árbore da Veira. Sin embargo, los fogones no solo abrasaron algunos de los productos sino también al programa debido a la presencia de anisakis en una de las merluzas que debían preparar, al posible uso de marisco ilegal y a la parodia del gallego protagonizada por el jurado que levantó ampollas entre los espectadores.

Posible uso de marisco ilegal

Uno de los primeros en advertir públicamente el posible uso de bogavantes capturados de forma irregular fue el marinero y divulgador Rogelio Santos. "Gustaríame saber se os lumbrigantes do 'Masterchef' grabado en Galicia recentemente eran marisco galego e se efectivamente estaba con ova, e de ser así, se lles parece bonito", plasmó en sus redes sociales, en las que además se hizo eco de las protestas de gente del sector: "Preparación de especies ovadas como os que aparecen no fotograma... non sei se esa é a súa forma de promover a pesca sustentable", alerta en otro hilo Milucho Louro, en el que además señala con un círculo las huevas en la cola del crustáceo.

Las quejas enseguida llegaron a la Xunta, que confirma a este diario que ha abierto una investigación: "Se han iniciado las gestiones pertinentes para aclarar lo sucedido y tomar las medidas oportunas de acuerdo a los resultados que se obtengan".

Eu non son cherif, policía nin xuiz, pero o que si son é mariñeiro responsable, e como tal, gustaríame saber se os lumbrigantes do @MasterChef_es grabado en Galicia recentemente era marisco galego e se efectivamente estaba con ova, e de ser así, se lles parece bonito. pic.twitter.com/TgYr0YGBEF — Rogelio Santos Queiruga (@QueirugaRogelio) 6 de octubre de 2021

Desde la Consellería do Mar recuerdan que la normativa autonómica prohíbe el "transbordo, desembarco, transporte, almacenamiento, venta, exposición o comercialización de hembras con huevas de crustáceos, independientemente de su tamaño". Esta regulación establece la obligatoriedad de devolver al mar estos ejemplares.

Además, el departamento autonómico manifiesta su "desaprobación ante cualquier acto contrario a la sostenibilidad de los recursos marinos y engañoso para los consumidores" y apela a la "responsabilidad de todos los eslabones de la cadena de comercialización para garantizar la protección de los recursos y la seguridad de los consumidores".

Las (medio) disculpas de Jordi Cruz

Otro plato fuerte de un cocinado caótico fue la parodia sobre el gallego que protagonizó el jurado del programa. Como en cada entrega, los chefs Pepe Rodríguez y Jordi Cruz se someten a un juego propuesto por Samantha Vallejo-Nágera para elegir el equipo al que supervisar. En esta ocasión, los responsables del concurso escogieron usar uno de los productos necesarios para el menú como hilo: el percebe. La empresaria retó a los cocineros a "venderles" el crustáceo como auténticos percebeiros. Más que un guiño a Galicia, la imitación del acento y de la lengua gallegos que perpetraron resultó ofensivo para gran parte de los espectadores, tanto que A Mesa Pola Normalización Lingüística promueve un boicot a TVE y a 'Masterchef' el próximo lunes en señal de protesta.

Jordi Cruz quiso salir al paso de la controversia con unas tibias disculpas: "Yo no pretendo pedir disculpas. Tengo tantos amigos, y me gusta tanto Galicia, que no es mi intención. Pero si alguien se ha sentido agredido por nuestra falta de saber gallego y lo mal que lo hablamos, mil perdones, no era nuestra intención".

El seis Estrellas Michelin se escuda en que simplemente hicieron el ridículo: "No nos metemos con el gallego, hacemos el ridículo porque no lo hablamos" [...] "Si hemos hecho una prueba y ha parecido ridícula, es nuestra culpa. Somos unos ridículos, unos absurdos. Lo hemos hecho fatal".