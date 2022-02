"No te lo tomes a lo personal", comenzaba diciendo Jonathan, que añadía: "Querías competir contra mi hermana y te has llevado esto", y levantaba el dedo corazón, en gesto de ofensa.

"¿Por qué no te tatúas la boca y te callas un poquito?", le respondía Nissy, cosa que fue muy aplaudida en el plató.

Pero el hermano de Cora no se quedó ahí y siguió buscando polémica dirigiéndose de nuevo a Nissy: "Has querido competir contra mi hermana, te has creído la elegida de Dios y mi hermana Cora te ha dado una lección de humildad", decía altanero Jonathan.

"Has tenido dos meses para ponerme verde, ahora es mi momento", le espetaba Nissy, que se daba la vuelta orgullosa y pretendiendo zanjar el tema.

Toñi Moreno trataba de mediar, asegurando que "Jonathan no es de los que te ha puesto verde...", y trataba de hacer callar ya al polémico familiar: "Gracias, cariño, siéntate".

Pero Jonathan seguía con lo suyo y tras llamar en repetidas ocasiones a Nissy hasta que esta se giró, volvió a sacarle los dedos de las dos manos, riéndose histérico.

Fue entonces cuando saltaba el tío de Nissy, presente en el plató, a defender a su sobrina, sacándole el dedo a su vez a Jonathan. "Tito, tito, déjale, si es un macarra", decía la exconcursante.

"Jonathan, me queda poco tiempo de programa, pero me voy a ir con la satisfacción de echarte del plató, tío. No se hacen peinetas en un plató, no se trata así a nadie. Por favor, abandona el plató".