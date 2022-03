María Teresa Campos lo ha sido todo en la televisión española de los últimos años. Desde que otro 'maestro' de la pequeña pantalla, Jesús Hermida, la descubriera, la Campos ha contado por éxitos sus apariciones en diferentes programas de varias cadenas de la tele española, con las últimas experiencias en 'Qué tiempo tan feliz' y 'Las Campos', un reality en el que compartía experiencias, charlas y protagonismo con sus dos hijas, Terelu y Carmen. El noviazgo con Bigote Arrocet también tuvo una gran repercusión mediática.

Pero a sus 80 años a María Teresa Campos le ha dejado de sonar el teléfono para recibir ofertas. Una situación que la presentadora no ha dejado pasar en su última aparición ante las cámaras, en el programa que conduce Anne Igartiburu en Telemadrid, '10 momentos'.

Allí, la Campos se ha sincerado y ha lanzado un SOS desesperado por volver al primer plano televisivo. "No sé si, porque soy mayor, es lógico que no haya una televisión de este país para mí". "No estoy hablando de hacer un programa, puede ser una colaboración. Que me levanté por la mañana y sienta que voy a hacer algo, como he hecho hoy al venir aquí", ha expresado María Teresa Campos, que ha recibido el apoyo de Anne Igartiburu: "Hay sitio en el corazón de todos. Sabes presentar, sabes comunicar, sabes mirar a cámara... Eres maestra de todos. Tú tienes un sitio, María Teresa".

A pesar de todo, la Campos no ha podido seguir mostrando su malestar por la ausencia de ofertas después de una carrera profesional que comenzó en 1981, como colaboradora del programa 'Esta noche' que presentó la actriz Carmen Maura y dirigió Fernando García Tola: "No me quiero poner a llorar. A mí eso me está haciendo mucho daño y creo que no es justo que la única para la que no haya sitio sea yo".