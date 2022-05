Belén Esteban no pasa por su mejor momento. La popular colaboradora de Mediaset se rompió recientemente en Sálvame la tibia y el peroné y se está recuperando estos días de la intervención quirúrgica. La colaboradora reconoció también en el programa que tiene remordimientos por una declaración que, bajo su punto de vista, nunca debió realizar y que afectaba a una compañera como Raquel Bollo.

La exmujer de Jesulín, que ha colgado en sus perfiles de redes sociales un mensaje de agradecimiento por el cariño que está recibiendo en su convalecencia, destapó de la siguiente forma su estado de salud: "Me emociono porque he tenido días malos, pero poco a poco tengo que empezar a animarme. No me he hecho una fractura, me he hecho un 'fracturón'. He estado en muy buenas manos, me han puesto 20 tornillos y dos placas. No ha sido fácil y no lo estoy pasando bien".

La ‘Princesa del pueblo’, que empezó como colaboradora de Ana Rosa Quintana y que además participó en varios realitys antes de su irrupción en Sálvame, afirmó durante una entrevista en la tarde de Telecinco que no le había gustado el momento en el que había salido a la luz, por algo que había dicho ella, la deuda que arrastraba Raquel Bollo. "Me arrepentiré toda la vida de haber dicho aquello", confesó Belén Esteban, que ha tenido que ayudar a varios de sus compañeros en varias ocasiones.

No cabe duda de que está siendo una temporada muy complicada para la 'princesa del pueblo'. "Me emociono con todo. Estoy muy sensible", ha confesado ante sus compañeros antes de derrumbarse: "Se me ha parado la vida tres meses. Sé que hay cosas peores, pero también hay cosas mejores", ha reconocido.