El Gran Wyoming ha sido uno de los invitados de la nueva entrega veraniega de 'laSexta noche'. Además de hablar de 'Usted está aquí', su nuevo programa en Atresplayer Premium, el presentador de 'El intermedio' dio su opinión sobre diferentes de asuntos de actualidad, mostrándose muy crítico con la OTAN: "En los 80, yo gritaba 'OTAN no, bases fuera' como la mayoría de los de mi edad. Y, en la actualidad, lo gritaría porque no me gusta".

"Ahora mismo vivimos en una euforia militarista por una circunstancia muy concreta, como es la guerra de Ucrania, pero es una cosa (la OTAN) que conmigo no tiene nada que ver. Respecto a su función, la gente dirá que soy gilipollas, y con razón, pero yo preguntaría lo siguiente: ¿Dónde estaba en la guerra de Irak? ", afirmó el cómico. "La OTAN no es una cosa al servicio de los americanos. Es una organización en la que todos los socios deberían tener algo que decir. Eso dice la teoría, porque el 90% de los socios estaban en contra de esa invasión de Irak, pero la OTAN hizo mutis porque era una cosa de los americanos", continuó diciendo el Gran Wyoming. Wyoming también aludió al pueblo de su padre, Monreal del Campo (Teruel), para argumentar que él no cambia fácilmente de parecer en este y otros temas: "Allí la gente es una manera, y cuando tienes claras las cosas, es muy difícil que de la noche a la mañana te hagan como en 'Men in black'". Por otro lado, el cómico tuvo muy claro las repercusiones negativas que tenían medidas como la de incrementar el gasto militar en este contexto: "Va en detrimento de la mejora de la sanidad y la educación públicas". El presentador de 'El Intermedio' estrenará el próximo 24 de julio los dos primeros episodios de 'Usted está aquí', un formato en el que junto a David Trueba analizan la España de hoy y de ayer bajo su particular mirada. Cada domingo, Atresplayer Premium estrenará un nuevo episodio. Producido por Globomedia (The Mediapro Studio), el formato dirigido por Eduardo García Eyo, coordinador de guion de 'El Intermedio', logra que la combinación entre David Trueba y su gran amigo Wyoming genere una interesante charla llena de complicidad y confianza. Entre los dos abordan 6 temas que marcan y han marcado la sociedad española repartidos en otras tantas entregas: patria, sexo, religión, política, bares y humor.