Orestes, popular concursante de 'Pasapalabra', ha vuelto a llamar la atención de la audiencia. El programa, que lleva en emisión desde hace años en diferentes canales de televisión, ha tenido éxito entre los espectadores gracias, en parte, a sus populares participantes que compiten en Antena 3 por hacer con el famoso rosco como, por ejemplo, el mencionado Orestes.

El conocido concursante destaca por su habilidad para desenvolverse en las diferentes pruebas que se realizan, aunque en la denominada '¿Dónde están?', Orestes cometió un desliz durante este pasado miércoles que no es habitual en él y que llamó la atención de Roberto Leal.

«Acaba de ocurrir algo histórico», destacaba el presentador ante el fracaso de Orestes en una de sus pruebas favoritas y que mejor se le dan. Por su lado, el concursante de ‘Pasapalabra’ hacía autocrítica: «He sido demasiado ambicioso y he intentado ir a por las nueve. Claro, me he descolocado. Me he despistado», se explicaba.