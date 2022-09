El regreso de los clásicos no es siempre una buena apuesta en el mundo de la televisión, pero es una de las estrategias más recurrentes para ganar la batalla de la audiencia. Resucitar programas y concursos que años atrás congregaron a millones de personas ante el televisor es algo común, pero no siempre funciona en un sector que ha evolucionado a ritmo de vértigo, pasando en 40 años de los dos canales públicos a los que debíamos ir a morir todos en busca de ocio a un catálogo inagotable de ofertas que van desde los canales generalistas, a los digitales y, como no, las plataformas de pago.

Al anuncio de Ibai Llanos y Ramón García del regreso de 'Grand Prix' ha seguido el de otro histórico dela tele, tanto en blanco y negro como en color. Eso sí, la vía para sus regresos no será a través de un canal, sino de plataformas 'sociales', como Twitch -será el caso del 'Grand Prix'- , YouTube, TikTok o Instagram, las más populares en estos momentos. Ramón García anuncia el regreso del 'Grand Prix' con Ibai Llanos Estamos hablando del 'concurso 'Un, dos, tres... responda otra vez', que tiene previsto volver a las pantallas, las de las smart TV, tablets o móviles, medio siglo después de su nacimiento, de la mano del recordado Chicho Ibáñez Serrador. Las productoras Prointel e Isla Audiovisual y GlobalStudio son las que han asumido el reto de las encargadas de revivir el mítico concurso que se emitió por vez primera en TVE, en el año 1972. En varias etapas, estuvo en los hogares españoles en horario 'prime time' hasta el 2004. El objetivo de sus productores es el de volver a poner en escena el formato clásico, es decir, las rondas de preguntas y la posterior subasta de premios, eso sí, con la opción de que los espectadores pudieran participar en el programa a través de sus dispositivos digitales. Alejandro, hijo de Narciso 'Chicho' Ibáñez Serrador, está al frente de este proyecto, que está a la espera de conocer su fecha de salida.