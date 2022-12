La visita de Dani Fernández a 'La Resistencia' nos dejó un comentado momento. Después de que Blas Cantó lo desvelase años antes, el cantante ha reconocido que fue él el que le dio un puñetazo a su compañero de Auryn tras ser preguntado por David Broncano. “Exactamente, pero no fue queriendo”, contestó entre risas.

“Hay veces que... pero ahora me llevo bien. Éramos jóvenes, una discusión, se calentó un poco la cosa y me enfadé un poco. Menos mal que no le di bien si no, no estaría aquí. Me perdonó, nos perdonamos, porque también él había faltado un poco”, le explicó el cantante al presentador de Movistar Plus+.

Cuando vino Blas Cantó contó que alguien de Auryn le soltó un buco. Pues la otra versión. #LaResistencia @DaniFdez pic.twitter.com/0rUeYysYR1 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 19 de diciembre de 2022

En su visita en el año 2020, Blas Cantó habló de su relación con sus excompañeros de Auryn, recociendo entre ellos hubo algún que otro "jaleo" después de ser preguntado por Broncano. "Realmente había de todo. Auryn tiene mucho misterio. Éramos una familia e inevitablemente pasan cosas. Hubo movidas y teníamos que ayudarnos los unos a los otros", reconoció el murciano, que confesó que también hubo "alguna hostia".

Respecto a ese episodio en concreto, Blas explicó que tuvo lugar cuando estaban empezando a trabajar juntos en el proyecto musical: "Me la llevé yo. Eran peleas de chiquillos, teníamos 18 años. Uno de ellos me dejó el brazo que no lo pude mover en una semana. Me lo anestesió y me quedé muerto. Fue por una tontería, éramos unos niños".