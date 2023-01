Mediaset prepara un año de cambios tras la salida de Paolo Vasile. Ahora, son muchas las dudas que hay en el aire dada la crisis de audiencia que vive Telecinco y cuyos estrenos parecen no enganchar a los espectadores. Ejemplo de ello son los concurso 25 palabras y Reacción en cadena, que llegaban para competir con Y ahora Sonsoles y Pasapaalbra. Sin embargo, los dos espacios, presentados por Christian Gálvez y Ion Aramendi, respectivamente, se han hundido y apenas logran llegar al los 900.000 espectadores.

Algo similar le ha pasado a la polémica serie "Escándalo, relato de una obsesión". La cadena de Atresmedia estrenaba el mismo día Atrapa un millón, que presenta Manel Fuentes. Manteniendo la mecánica que hizo famoso al formato, ‘Atrapa un millón’ pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa: 40 fajos de 25.000 euros cada uno. El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta. Los concursantes tendrán que responder a ocho preguntas. Las cuatro primeras tienen cuatro opciones de respuesta, pero sólo una es la buena. En las siguientes tres preguntas tendrán tres opciones de respuesta. En la octava y última pregunta, los concursantes se lo juegan al ‘Todo o nada’: sólo habrá dos opciones, una verdadera y otra falsa. A lo largo del juego, los concursantes pueden poner todo el dinero en una respuesta o repartirlo en varias, pero siempre deben dejar una respuesta sin dinero. Una vez terminado el tiempo, el dinero que no haya sido colocado en alguna de las trampillas se perderá. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa.

La ficción protagonizada por Alexandra Jiménez logó un tímido 10,9% de audiencia, 1.120.000 espectadores, mientras que su rival alcanzó un 16.8%, que se traduce en 1.662.000 espectadores. Otra de las grandes dudas es qué va a ocurrir con Sálvame y Jorge Javier. Vázquez El presentador lleva unas semanas desaparecido de la cadena, aunque el motivo no es otro que vacaciones, tal y como ha mostrado en sus redes sociales. De hecho, Jorge Javier Vázquez puso fin este martes, 17 de enero, a los rumores sobre su posible despido de Mediaset. A pesar de que el presentador avisó hace un tiempo de que iba a tomarse unas semanas de vacaciones, las especulaciones sobre su futuro en el grupo de comunicación no han cesado durante el tiempo que ha durado su descanso. Durante la tarde de ayer, Jorge Javier volvió al plató de 'Sálvame' y no dudó en pronunciarse sobre los rumores que le sitúan fuera de Telecinco. "Os veo como mustios. Os recomendaría que de vez en cuando os cogierais unas vacaciones", comenzó bromeando con sus colaboradores minutos después del arranque del 'Limón'.

Cabe destacar que el presentador renovó su contrato de larga duración con Mediaset el pasado mes de septiembre. Paolo Vasile habría cerrado este acuerdo sin consultarlo con Borja Prado, nuevo líder de Mediaset. El ya exconsejero delegado tenía la potestad de aprobar cualquier gasto sin pasar por el consejo de administración siempre y cuando los importes no llegasen a los dos millones de euros. Borja Pardo tiene intención de renovar los contenidos, la dirección y también las caras de la cadena, contando con un supuesto presupuesto de 100 millones de euros para ello, según también apunta el mencionado portal.

Esta renovación se empezaría a notar especialmente a partir del segundo trimestre de este 2023, ya que los tres primeros meses de este 2023 han quedado diseñados por Paolo Vasile antes de abandonar su puesto como Consejero Delegado tras más de 20 años. Jorge Javier habló abiertamente sobre este asunto para desmentir alto y claro algunas informaciones que se han publicado sobre él: "Yo dije que me iba de vacaciones. Y se acaban mis vacaciones y aquí sigo, en mi puesto de trabajo, no hay más". "Cada vez que te vas de vacaciones te despiden", apuntó por su parte Rafa Mora.

Por el momento y a la espera del recorrido de la información, Jorge Javier continuará como presentador de 'Sálvame' o el 'Deluxe'. "Me voy de vacaciones y he vuelto como dije que volvería. Como diría Mariano Rajoy, fin de la cita", insistió Jorge Javier. Después de que Kiko Hernández le dijera que no se ha creído "ninguna de las mierdas que han publicado tuyas", el de Badalona dejó caer una frase sin querer profundizar: "Es que aquí tendría que hablar yo de algo... Han quedado aquí muy retrataditos".

Muchas eran las voces que decía que el reality que había triunfado en la temporada pasada con elevados índices de audiencia adelantase su regreso. La cadena ha confirmado que el reality de convivencia producido por Fremantle durará 2 ó 3 semanas más, situándose definitivamente en las 7-8 semanas, para concluir en febrero y así dejar pista libre a Supervivientes 2023 en marzo.