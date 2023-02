En pleno periodo de cambios en la dirección de Mediaset, Jorge Javier Vázquez ha reflexionado sobre la posición de 'Sálvame' en Telecinco y también sobre su futuro profesional. En una entrevista para la página web de la cadena, el también presentador de 'Supervivientes' ha defendido firmemente el papel que juega su programa en la parrilla de programación.

"Yo no tengo futuro", comienza diciendo el de Badalona: "Me encanta no tener futuro, una de las cosas que más he aprendido es a no pensar en el futuro". "A mis 52 años y medio no me preocupa el mañana, me preocupa el hoy", reconoce.

En cuanto a su situación profesional, es consciente de que "no es la misma que hace diez años". "A mí me dicen hace diez años todo el jaleo que se ha formado estos meses a mi alrededor y diría: 'Madre mía, la que se me viene encima, ¿qué va a ser de mi vida?'. Y ahora he aprendido que, pase lo que pase, se acepta con una sonrisa y dando las gracias".

Jorge Javier está convencido de que el formato de La fábrica de la tele "sigue ejerciendo algo fundamental, que es el acompañamiento". "Sentarte delante de un aparato, poner un programa y que te siga acompañando con cuestiones absolutamente absurdas... Me parece muy necesario", admite: "Reivindico un programa en el que se hable de la nada".

De hecho, considera que 'Sálvame' es "como meditar" debido a lo mucho que se habla "de la nada" en cada una de sus entregas: "Es el programa más esquizofrénico de la televisión. Ventilamos todo lo que nos sucede de cara al público, cosa que en cualquier empresa es lo que dicen que no hagas".

"Aún enseñando todos los trucos, el programa sigue tirando. Me parece prodigioso", considera Jorge Javier, que también valora todos los cambios que ha ido experimentando el formato a lo largo de los años: "Es el programa que más operaciones a corazón abierto ha resistido, y ahí sigue". "Cuando veo la televisión quiero ver locuras", defiende el comunicador.