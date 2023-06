Agosto de 2016. El pequeño pueblo de Pioz (Guadalajara) se enfrenta a una terrible tragedia: el asesinato de un matrimonio y sus dos hijos (de tres y un años), cuyos cadáveres aparecen descuartizados y envueltos en bolsas de basura en su chalet. La policía identifica a las víctimas como una familia brasileña y, por la brutalidad de los hechos, baraja un posible ajuste de cuentas. El único superviviente del terrible suceso es Patrick, un sobrino de 19 años, que regresa a Brasil y hace creer a todos que puede ser el siguiente en morir. Nadie podía sospechar entonces el sorprendente giro que iba a dar el caso en solo unos días. No solo por la identidad del responsable, el misterioso Patrick, sino porque la prueba irrefutable contra él en el juicio acabarían siendo unos mensajes que envió durante siete horas a su mejor amigo desde la escena del crimen, convirtiéndose así en el primer asesinato compartido por

La Sexta reconstruye el crimen de Pioz en la serie 'No se lo digas a nadie', 'true crime' que estrena este miércoles 7 de junio La Sexta (22.30 horas) después de su paso por la plataforma Atresplayer Premium, para explorar un caso "que pone sobre la mesa asuntos muy vigentes", recalca su productora ejecutiva, Luz Aldama. "El hecho de que sea un crimen compartido por Whatsapp, en el que hay jóvenes implicados... Te preguntas por qué no denunciaron y si tu hijo de 17 años haría lo mismo que ellos", enumera.

Los amigos que callaron

Porque la confesión de Patrick a su amigo Marvin, que recibió los mensajes desde Brasil, acabaría en los teléfonos del grupo con el que salía de fiesta, que en aquel momento eran menores. Ninguno dijo nada, hasta que una chica, Jordana, dio el paso. Tanto ella como Marvin y el resto de amigos explican sus motivos en la docuserie. "Aunque el joven con el que Patrick compartió el crimen solo accedió a ser entrevistado el día que una jueza consideró que él no había cometido un delito, que no era cómplice", puntualiza la productora, que aclara que si la familia de las víctimas no hubieran accedido a participar no hubieran seguido adelante con el proyecto.

Ellos explican la múltiple dimensión del drama que vivieron, ya que no solo sufrieron al enterarse del cruel asesinato y de que el responsable formaba parte de su propio clan. "Para ellos fue terrible ver cómo en los medios se especulaba con que podría ser el narcotráfico y con que las víctimas tenían deudas. El hermano de Marcos [el padre del clan asesinado] vino a España a reparar el honor de la familia, así que tenían un interés especial en que fuéramos conscientes del dolor añadido a este drama", apunta Aldama.

La docuserie, dirigida por Juan Carlos Arroyo, también da voz a investigadores a uno y otro lado del Atlántico; al juez de instrucción; a las propias víctimas, ya que Marcos envió mensajes a su familia en Brasil semanas antes del crimen "porque sabía que algo estaba pasando"... Y hasta al asesino. Patrick habla a través de sus mensajes de Whatsapp a lo largo de todo el proceso. "No solo envió mensajes el día del crimen, sino también cuando huía a Brasil, mientras se investigaba el caso, cuando era sospechoso, cuando está a punto de entregarse... Los mensajes explican su comportamiento", subraya la productora.

El quinto y último capítulo trata de desvelar los motivos del asesino. "En el juicio no se dilucidó el móvil, no interesó porque Patrick ya había confesado. Nosotros hemos intentado hacer el ejercicio de explicar qué serie de acontecimientos se sucedieron para acabar con este terrible desenlace", concluye Aldama.