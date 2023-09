La tarde del lunes 4 de septiembre, el FesTVal recibió la visita de David Bisbal y todo el equipo de su documental, 'Bisbal', para Movistar Plus+, que se estrenará el próximo 17 de octubre. Durante el evento, el almeriense habló, junto al resto de implicados, de todo lo que ha supuesto la producción del mismo y que se va a poder ver.

Narcis Rebollo, MD de Universal Music en España, ha puesto en valor de la espectacular carrera en constante ascenso de David Bisbal: "David ha conseguido lo más difícil, adquirir el estatus de leyenda, hacer historia cada año, cada vez da pasos más grandes. Es importante resaltar las cualidades humanas y profesionales que se ve en el documental".

David Bisbal, también ha estado presente en la celebración de la rueda de prensa, en la que ha confesado : "Jamás he estado solo, siempre he tenido ayuda, grades consejeros que han estado en mis momentos de mayor debilidad, que han hecho que fueran más llevaderos. Al más mínimo sentimiento de soledad he pedido ayuda", comenzó diciendo.

El artista ha revelado la gran verdad que hay detrás de su documental: "Cualquier persona puede verse reflejada en las situaciones que ocurren en mi vida. Ha habido momentos duros, pero al final las aguas se suelen calmar". Durante el evento, el almeriense ha sido preguntado por su padre, a lo que él ha respondido muy contundente: "Pepe ya no es Pepe. El día que me dijo que le sonaba nuestras caras pero que no sabía quiénes éramos, se me partió el alma".

Alexis, director del documental, ha agrecido a David su gran confianza en la producción: "Hacer un documental de este tipo se basa en la confianza absoluta, si no es imposible. El artista tiene que ver un amigo en el cineasta. Él nos deja que entremos en su vida y la historia se cuenta sola. Ha sido muy emocionante. David ha sido muy valiente porque nos dejó grabar lo que quisiéramos para construir una historia en tres actos".

Por último, David Bisbal ha querido hablar sobre su futuro en el mundo de la música: "Me gustaría dentro de 20 años seguir aquí, en el mundo de la música, pero la exigencia cada año es mayor. No me gustaría ser una caricatura de mi mismo. Terminaré el día que vea que no pueda".