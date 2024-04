A Carlos Latre le conoce todo el mundo. El castellonense suma una espectacular carrera profesional como imitador, humorista, presentador y actor. Latre se hizo muy conocido por sus imitaciones en el late night Crónicas Marcianas de Telecinco de diversos personajes, como La Pitonisa Lola, Torrente, Juan Carlos I o Cayetana de Alba. En su dilatada trayectoria destaca su participación en programas como Latrelevisión, Chanel Nº4, Polònia, Crackòvia o Me resbala, aunque sus dos programas de cabecera, en los que lleva trabajando desde hace más de una década El Hormiguero y Tu Cara Me Suena.

Su repertorio de imitaciones asciende a más de 600 personajes y muchas veces esas identidades han hecho que no se conozca bien al Carlos persona. Pues bien, gracias a Vicky Martín Berrocal y a su videopodcast A solas con.... Latre ha concedido una entrevista a corazón abierto. La amistad que les une ha hecho que el castellonense comente aspectos de su vida que nadie conocía, algunos buenos y otros no tanto, "como le pasa a todo el mundo".

Muchos miedos e inseguridades

"Es muy difícil ser uno mismo, la gente no se atreve a ser uno mismo y hay que luchar por eso", fue una de las primeras frases de Latre, quien reveló que es una persona "con muchos miedos y muchas inseguridades". "Mi peor enemigo soy yo, siempre me he echo de menos", agregó. Pero explicó que poco a poco ha ido superando todo ello.

También hizo un repaso a su niñez y recordó que "los niños somos muy crueles" y señaló que "de niño era acomplejadísimo, un compañero de clase me llamaba el 'gordo balinchón'" y ahora es uno de sus "mejores amigos". Pero a su vez eso desarrolló en él una necesidad de "supervivencia o de compensación" y gracias a ello desarrolló su sentido del humor y todo ello le hizo "más fuerte".

Sus peores momentos

El peor momento empezó al finalizar Crónicas Marcianas cuando fichó por Cuatro. "Me plantean una sitcom de tres temporadas. Yo avanzo todo el dinero. De repente, , en el programa 5, la serie estaba fuera. Hay un día que llego a casa y digo: No tengo ni para pagar el alquiler, bueno la cuota de la casa", aseguró. "Estaba en la mierda", apuntó. "Le dije a mi mujer que no se preocupara, que iba a hacer una gira. A partir de ahí me di cuenta de que no podía depender de la televisión, no podía tener un solo cartucho", ha añadido.

El cambio

A partir de ese momento, el humorista cambió de mánager y comenzó con el teatro. "Me empecé a ver a mí mismo como una marca, un producto. Quería tener estrategia, marketing, saber cómo iba a estar dentro de unos años". No obstante, el de Castellón vivió un segundo varapalo económico.

Un golpe que experimentó "desde otro punto de vista". Con más proyectos encima de la mesa, el revés no fue como el primero. "Desde entonces no tengo empresas grandes, tengo empresas unidireccionales que se cruzan unas con otras, si cae una no pasa nada. Fue un gran palo, pero ya tenía capacidad de reinventarme al día siguiente. Después de eso volví a hacer una gira o un programa", apostilló.

Aquí puedes ver el videopocast 'A Solas con...' de Vicky Martín Berrocal y Carlos Latre.