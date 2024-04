La crítica de Monegal: Hay que hacerle un vestuario al sindicalista Pepe Álvarez

Piluchi, parodia de una ‘señora bien’, cursi y reaccionaria que interpreta Cristina Gallego en ‘El intermedio’ (La Sexta) está inmersa en una cruzada. Se ha fijado en cómo viste el secretario general de UGT Pepe Álvarez, y está horrorizada.

Se escandalizó mucho cuando vió que Álvarez fue al besamanos de la Princesa Leonor sin corbata, con chaqueta ‘casual’, camisa floreada, como si estuviera en un chiringuito playero de Matalascañas, y anudado al cuello un ‘foulard’ color entre malva y morado. A Piluchi le dio un ataque. Ahora ha visitado a Álvarez para cambiarle el ‘look’ indumentario. El líder sindical se ha prestado, pero a cambio le ha exigido que le acompañe a una manifestación en Cibeles para reivindicar la reducción de la jornada laboral. El tema de la vestimenta en la clase política pretende identificar ideología con porte indumentario. Es una ilusión estéril. Cuando Fidel Castro bajó de la montaña y montó la revolución cubana llevaba dos relojes en la muñeca: uno marcaba la hora de Moscú, y el otro la hora de La Habana. Eran dos Rolex. Cuando Podemos consiguió representación parlamentaria, Pablo Iglesias decía, hablando de los diputados de la derecha, «no podemos parecernos a ellos ni en los andares». No se si la ideología de Podemos ha cuajado, pero consiguieron que en el Parlamento florecieran los pantalones tejanos, las camisetas pintadas con mensajes, y las rastas. Al menos, esa revolución no se la quita nadie.

En televisión, los presentadores prácticamente han desterrado la corbata. Excepto en los informativos. En los noticiarios clásicos de las cadenas públicas y privadas, el presentador luce corbata. La primera gran revolución indumentaria la protagonizaron Fran Llorente y Lorenzo Milá en aquel mítico noticiario de TVE de los años 90, ‘La 2 Noticias’. Lo presentaban en suéter o pull-over. Fue una estética muy celebrada. La verdad es que no se trataba solo de la indumentaria, sinó del enfoque y la interesante manera de contarnos la actualidad. Pero ese es tema para otro comentario.

Hace ya más de 20 años un canal por cable de Canadá inauguró las llamadas ‘Naked news’ sacando desnudas a las presentadoras. Periodísticamente hablando no son ‘telediarios’ relevantes. La audiencia no repara en las noticias. Se distrae. Desde el punto de vista feminista es de un machismo intolerable. Razón no les falta.