'South Park': 25 años de humor corrosivo

"¡Oh Dios mío! ¡Han matado a Kenny!". Si te suena esta frase, a la que siempre seguía la misma palabrota, es que has visto alguno de los capítulos de 'South Park', la irreverente serie de animación creada por Trey Parker y Matt Stone, ganadora de cinco premios Emmy. Incluso aunque no seas demasiado fan, es difícil no haber oído nada de ella, sobre todo por las polémicas que ha ido desatando a lo largo de los años con su corrosivo humor negro que no ha dejado títere con cabeza.

Se ha atrevido a hacer bromas sobre religión, racismo y de índole sexual ridiculizando, de paso, a personajes de la actualidad de la época como Saddam Hussein, representado como el sádico amante de Satanás. Cuatro amigos de Colorado Y eso que la trama, en principio, podía parecer de lo más inocente: las vicisitudes de cuatro gamberros niños de un ficticio pueblo de Colorado (EEUU), Cartman, Stan, Kyle y Kenny. Pero nada más escucharles hablar te dabas cuenta de que no estabas viendo una serie para menores de edad, sino para el público adulto, que recogía el testigo del humor descarado de los maleducados 'Beavies and Butthead' de la MTV. Pero cruzando muchas más líneas rojas, con su habitual mezcla de sátira y crítica social. Porque ¿en qué otra serie podían aparecer Jesucristo y George W. Bush defecando sobre la bandera estadounidense que no fuera 'South Park'? ¿O Steven Spielberg y George Lucas abusando sexualmente de Indiana Jones? ¿O la reina Isabel II pegándose un tiro? ¿O se podía mofar de la cienciología hasta el punto de hacer rabiar a uno de sus máximos referentes, Tom Cruise? Ofender a todos por igual Parker y Stone no se cansaron de repetir que con su humor pretendían ofender a todos por igual, sin distinción o posicionamiento político. Y tanto que lo consiguieron. Incluso estuvieron amenazados de muerte por criticar a Mahoma. Pero su éxito también les reportó en 2021 la firma de un acuerdo millonario con ViacomCBS, de más de 900 millones de dólares, para desarrollar seis nuevas temporadas y 14 películas destinadas a la plataforma Paramount+, que todavía no ha aterrizado en España. Ni sus vecinos canadienses se libraron de sus burlas, a los que la serie retrataba con la cabeza partida, amantes de las bromas escatológicas y que acabaron protagonizando una guerra contra EEUU en la película 'South Park: Más grande, más largo y sin cortes' (1999), la primera que tuvo la serie. Aprovechando las bodas de plata de la serie, el reciente estrenado canal temático de South Park de la plataforma gratuita Pluto TV inaugura este viernes 5 de agosto el especial 'South Park: 25 aniversario'. Así, cada viernes, sábado y domingo de agosto ofrecerá una de sus 12 primeras temporadas al completo. La primera mitad, ya que la producción cuenta hasta ahora con 25 temporadas.