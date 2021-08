El seleccionador nacional olímpico, Luis de la Fuente, aseguró que están "expectantes por jugar un partido de tanta trascendencia" como el que les medirá este martes ante Japón por un puesto en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Estamos muy motivados e ilusionados con el partido ante Japón, estamos expectantes por jugar un partido tan importante y con tanta trascendencia. Nos enfrentamos a un rival muy duro y difícil, pero estamos con muchas ganas de vivir esta experiencia", apuntó De la Fuente en declaraciones recogidas por 'sefutbol.com'.

El riojano dejó claro que el partido de este martes tiene "pocas similitudes" respecto al amistoso que jugaron ambos combinados a días de empezar los Juegos. "Cuando llegamos estábamos en plena fase de acumular carga de trabajo, sin jugar nunca juntos, y nuestra condición física no era óptima", remarcó.

🏃 Último entrenamiento de la Selección Olímpica antes de afrontar la semifinal de los #JuegosOlimpicos



🤗 ¡Gran ambiente en la sesión de trabajo!



⏳ Comienza la cuenta atrás para el partido frente a Japón 🇯🇵.#AlgoÚnico2020 #Tokyo2020 pic.twitter.com/9dgM8IIzYz — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 2 de agosto de 2021

"Todo eso ha ido cambiando y también está nuestra convivencia, que hace que nuestro equipo adquiera ese sentimiento de grupo. Somos un equipo totalmente diferente y esperamos dar una mejor versión todavía para vencer a una selección como Japón", añadió.

De la Fuente celebró que Dani Ceballos esté "evolucionando fantásticamente bien" de su lesión en el tobillo del primer partido y mostró su apoyo a Marco Asensio, pese a que no esté dando un gran rendimiento. "Es un futbolista muy importante para nosotros tanto en el campo, como en el banquillo y en la grada, pero igual que el resto", admitió.

"No puedo decir si va a jugar de inicio. Siempre digo que juegue quien juegue, me siento tranquilo porque todos son muy buenos. Tengo la idea sobre el once, pero será el entrenamiento el que me hará cerrar los detalles", sentenció el seleccionador.