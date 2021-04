La vacunació no només és un acte d’autoprotecció, sinó que alhora és també un acte de solidaritat. La vacunació genera autodefenses contra la malaltia i contribueix a generar immunitat de grup, i quan s’aconsegueix la immunitat de grup es protegeix tota la col·lectivitat de nous contagis.

Amb la immunització personal i voluntària s’harmonitza el respecte a les altres persones i s’aconsegueix el bé comú, sense haver de recórrer a l’obligatorietat per a preservar la salut de la ciutadania.

En el cas de la covid-19, davant la possibilitat de patir certs efectes adversos com en qualsevol fàrmac, els beneficis de la vacunació per a les persones són molt superiors als riscos. És per això que anime a borrianencs i borrianenques a vacunar-se, tant per evitar la infecció pròpia com per protegir la resta de la població.

Per una altra banda, em sent relativament satisfeta de la marxa del procés de vacunació a la Comunitat Valenciana, en què la previsió d’administrar més de 200.000 dosis setmanals ens acosta a l’objectiu d’immunitzar el 70% de valencians i valencianes en acabar l’estiu, gràcies a l’increment gradual de vials que ens arriben cada setmana.

Col·laboració de la ciutadania

Encantada a més de comprovar que la col·laboració de la ciutadania i l’esforç dels equips sanitaris permeten que una planificació tan complexa funcione amb normalitat. Amb la confiança que totes les vacunes que s’estan administrant tenen un alt percentatge d’efectivitat que, en tots els casos, supera els riscos que tenen, com qualsevol medicament.

A l’espera de l’arribada intensiva de vacunes per accelerar el procés de immunització, l’Ajuntament de Borriana ja està preparat per a iniciar la vacunació massiva al poliesportiu de la Bosca, quan arriben les dosis de vacunes suficients per a tota població. Cal recordar que encara no estem en la fase de vacunació massiva i és molt important comprovar les nostres dades personals en Sanitat perquè ens puguen localitzar.

Algunes persones de Borriana han estat citades a Vila-real per a vacunar-se, per aprofitar les dosis que estan arribant a la Comunitat i les infraestructures conjuntes instal·lades en les poblacions on hi ha hospital, i així evitar cues i aglomeracions en els centres de salut, es tracta de quantitats reduïdes per al que serà la vacunació massiva.

Confie que molt prompte arribaran les dosis per a començar la vacunació massiva i, per a quan arriben, Borriana ho té tot previst al poliesportiu de la Bosca: per l’amplitud, per disposar de dos accessos, per la ventilació natural i accessos per evitar barreres arquitectòniques. O tenim tot amanit perquè en el moment en què la Generalitat ens diga que comencem, habilitar l’espai seguint l’esquema que Sanitat ha dissenyat i, a l’endemà, podrà començar la vacunació. Tots junts avancem cap a la normalitat.

Alcaldessa de Borriana