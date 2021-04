El 30 de marzo, el Ayuntamiento de Castelló sufría un ataque cibernético sin precedentes. Un acto delictivo que merece todo nuestro rechazo. Desde el primer momento, los técnicos del departamento de Administración Electrónica e Innovación Digital liderados por la concejala Monica Barabás, se pusieron manos a la obra para solucionar la incidencia.

Están siendo días de mucho trabajo y esfuerzo. Jornadas maratonianas de los empleados públicos tras las que están consiguiendo ir recuperando progresivamente el sistema informático afectado por este ataque. A todas esas personas que están implicadas en esta ardua labor durante estos días, muchísimas gracias.

En política, como en la vida, las personas demostramos nuestra responsabilidad y valía con nuestros actos. Es en momentos de crisis y situaciones difíciles como la que estamos viviendo, cuando debemos estar a la altura y hacer frente para dar solución a esas situaciones. El gobierno municipal, con nuestra alcaldesa Amparo Marco a la cabeza, ha estado entregado desde el primer momento en la gestión derivada del ataque cibernético, tomando las decisiones que en cada momento han sido necesarias para restablecer el sistema con seguridad.

Desgraciadamente, otros han demostrado hasta dónde son capaces de llegar en estas situaciones. Al PP y a la señora Carrasco en particular, no solo no le ha preocupado cuál es la situación actual que atraviesa el Ayuntamiento, que ha sido víctima de un delito informático, si no que utiliza esta crisis de forma ruin y mezquina para ir en contra de la ciudad.

Parece ser que aunque los años pasan, nada ha cambiado en la bancada popular. Los herederos de los tiempos más oscuros para nuestra ciudad, los que acudieron dopados a las urnas con prácticas antidemocráticas, y quienes son actores de las tramas de corrupción que han salpicado a Castelló, continúan con sus prácticas habituales y poniendo su interés principal en la confrontación.

Aire fresco

Aunque el aire fresco empezó a entrar en el año 2015 en el Ayuntamiento de Castelló, transformando la administración más cercana a la ciudadanía en una administración moderna y transparente, el PP sigue siendo el mismo; el de Carlos Fabra. Y es que muchos y muchas de las que siguen ocupando puestos de responsabilidad como la señora Carrasco son herederos políticos del fabrismo.

Llegará el momento de valorar cuál ha sido la actuación del consistorio para combatir este ataque informático a manos de delincuentes. Tocará valorar el esfuerzo y el trabajo de todo el personal técnico, al que quiero agradecer de nuevo su gran profesionalidad.

Llegará el momento de debatir la respuesta política ante este delito. Por lo pronto, la señora Barabás, en un acto de absoluta transparencia, ya ha solicitado comparecer en el próximo pleno para dar cuenta de la gestión.

Y llegará el momento de juzgar la respuesta de la oposición, concretamente la de los populares. Un PP que en lugar de demostrar la más mínima preocupación por esta situación, la está utilizando para desprestigiar y criminalizar la acción del gobierno municipal.

Se suele decir que en Castelló nos conocemos casi todos, y desgraciadamente conocemos, y mucho, a los que arruinaron, expoliaron y utilizaron con fines partidistas las administraciones públicas en la Comunitat Valenciana.

Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló