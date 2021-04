Poc a poc, sempre que la pandèmia ens deixe, va arribant el moment de recuperar la cultura i l’esport, això sí, adaptant-nos a les circumstàncies actuals i amb la seguretat sanitària que es requereix.ui voldria parlar-vos d’alguns exemples en el cas del meu poble, d’Almenara.

Volem recuperar l’esport, les competicions. Per això hui hem apostat per ser per primera vegada localitat d’arribada d’una etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana. Aquest migdia els ciclistes un a un passaran pel nostre poble i arribaran a la platja Casablanca on estarà ubicada la línia de meta de l’etapa contrarellotge que començarà a la localitat veïna de Xilxes. Serà una competició amb totes les normes de seguretat.

Per a nosaltres és molt important aquesta prova, ja que es tracta de la recuperació dels events esportius al nostre poble i la demostració de que poc a poc podem recuperar les proves en tots els àmbits. Però hi ha una segona, la promoció d’Almenara, ja que l’etapa serà seguida per nombrosos mitjans de comunicació i retransmesa per Eurosport, el que significa que podran conèixer alguns paratges d’Almenara, el que farà que ens coneguen i pugam tindre més visitants.

Amb la mateixa idea volem recuperar les activitats culturals seguint les propostes de Cultura segura que ja vam fer el passat estiu amb èxit. Sabem que encara no es poden fer activitats massives, per a molta gent, per això hem apostat per fer events culturals a l’aire lliure amb aforament limitat i amb totes les mesures sanitàries necessàries.

L'agenda

En eixe sentit, del 23 al 25 d’abril, recuperem el Festival Cultural d’Almenara, la Nit Taronja que arribarà a la seua cinquena edició després de que per la covid-19 l’any passat no poguera fer-se. Per això hem completat una programació per a tots els públics al nostre poble. Així tindrem un espectacle on mitjançant la dansa, la literatura i la música es donarà a conèixer la vida de Vicente Blasco Ibáñez, amb Álex Guerra i Pere Bodí. També tindrem jazz, amb Volta Trio, i també l’espectacle familiar Emocionant de Rodamons Teatre. Tot, a la plaça del Molí.

A més, completem la programació amb l’exposició Crisi de Cúmul, del Col.lectiu d’Artistes Castellonencs que es podrà vore des del 23 d’abril al Museu del Molí d’Arròs. Finalment, també volem recolzar el nostre Centre d’Interpretació de la Línia XYZ que realitzarà una jornada de portes obertes per a mostrar la col·lecció cedida per José María Rodríguez, a qui estem molt agraïts i agraïdes.

Per tant, es moment de recuperar, poc a poc, el nostre esport i la nostra cultura. Per això, amb seguretat i respectant les normes vigents, vos convidem a participar de la Nit Taronja. Es temps de gaudir de la Cultura Segura!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló