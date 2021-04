Fa uns dies, des de la Regidoria de Benestar Social ens sumàvem a la celebració del Dia Internacional del Poble Gitano amb una campanya de sensibilització per a visibilitzar la cultura gitana i la seua diversitat. Una campanya amb la qual hem donat a conéixer la cultura, tradicions i història del poble gitano i hem contribuït a lluitar contra els estereotips.

Aquesta setmana també hem fet balanç del Projecte Sociocultural Sant Agustí pel qual 1.341 persones han sigut ateses en l’últim any. Es tracta d’un programa, recolzat per l’Ajuntament, dirigit a reduir l’exclusió social del col·lectiu gitano amb accions educatives innovadores que promouen la formació intercultural i en valors per a promoure la igualtat d’oportunitats, la integració i la inclusió educativa en el referit barri.

En aquest context cal, així mateix, posar en valor el treball realitzat per la Fundació Punjab, que ha executat aquest projecte i que ve lluitant des de fa anys pel desenvolupament dels drets del poble gitano.

Per al govern municipal de Castelló és una prioritat dur a terme projectes dirigits a afavorir la convivència social i cultural, generant inèrcies positives per a posar en valor les diferents cultures que coexisteixen a la nostra ciutat. Des de 2019 estem desenvolupant el III Pla Castelló Ciutat Intercultural, una clara aposta per la integració de totes les cultures.

Amb aquesta iniciativa i gràcies al conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Punjab, s’estan realitzant accions inclusives des del reconeixement de la identitat cultural del poble gitano com és el cas del projecte de Sant Agustí on la Casa de Cultura s’ha convertit en un referent i punt de trobada per als barris perifèrics. Des de l’Ajuntament de Castelló treballem per a les persones i per a aconseguir una major qualitat de vida en tots els sentits.

Regidora de Benestar Social, Dependència i Infància en Castelló