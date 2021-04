Després de moltes setmanes d’incidència mínima de contagis de coronavirus a Borriana, malauradament ara estem davant d’unes dades preocupants perquè les xifres d’afectats per la pandèmia han repuntat com a conseqüència dels diversos brots en el municipi detectats per la Conselleria de Sanitat, tots d’origen social.

Tot i que ens preocupa molt perquè les xifres que deixa aquest repunt de la corba suposen un risc molt alt de contagi i ens torna a situar en el llindar de risc alt fixat per Sanitat, per damunt dels 200 casos per primera vegada des de fa mesos, vull fer una crida la tranquil·litat perquè els brots estan controlats per part de les autoritats sanitàries i se segueixen escrupolosament els protocols d’aïllament i prevenció.

Des de l’Ajuntament estem col·laborant amb Salut Pública per tal de fer complir les mesures establertes per contindre la propagació i fer el seguiment per garantir que les persones contagiades complisquen rigorosament el confinament i així controlar la situació.

Per tot això, vull demanar a la població responsabilitat i sensatesa, i transmetre una vegada més la necessitat de continuar mantenint les accions individuals i col·lectives de protecció sostingudes perquè no continue incrementant-se la incidència i respectar les mesures de prevenció, com la distància social, mascareta i higiene de mans.

Davant d’aquesta situació, el comportament de la ciutadania ha de ser absolutament responsable i exemplar, ja que qualsevol imprudència es pot pagar ben car. Encara ens queda fer un últim esforç, en què cadascun hem d’assumir la nostra responsabilitat, la ciutadania, les autoritats i les empreses.

Immunitat de grup

Tot i la bona marxa de la vacunació a la Comunitat Valenciana es probable que s’allargue en el temps durant uns mesos per aconseguir la immunitat de grup necessària per a estar protegits, i per això les restriccions vigents les hem de complir estrictament.

Per totes aquestes raons, vull insistir a fer una crida a la prudència, a la responsabilitat i a la solidaritat amb els altres. És el moment de l’exigència màxima del compliment de les restriccions adoptades, perquè està en joc la vida, la salut dels ciutadans i la recuperació econòmica i social. No hi ha cap altra eixida ni travessa. La ciutadania de Borriana ja hem pagat un preu molt alt durant aquest últim any de pandèmia, no podem fer passes enrere.

L’objectiu era salvar vides, una cosa que s’està aconseguint gràcies a l’esforç, la responsabilitat i el sacrifici de tots, i al treball admirable de la plantilla de professionals de la Sanitat. No em cansaré de repetir-ho, la millor manera d’acabar amb aquesta pandèmia és tots junts amb responsabilitat i solidaritat.

Alcaldessa de Borriana