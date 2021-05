La instal·lació de la línia de molt alta tensió, o el que és el mateix, una gran autopista elèctrica a les nostres comarques, suposa l’enèsim atac al territori, un despropòsit total.

Ara que hauríem d’estar més conscienciades que mai en la lluita en contra del canvi climàtic o en el treball que s’està fent amb l’agenda 2030; ara que hauríem de treballar per unes energies renovables i respectuoses per al medi ambient, estem a punt de patir la instal·lació d’una línia de molt alta tensió que passarà a menys de 100 metres d’alguns habitatges, sense respectar la Resolució 1.815 del Consell d’Europa ni el principi de precaució establert per la possible afecció dels camps electromagnètics sobre la salut de les persones.

Cal recordar que aquesta no és una empresa 100% pública, ja que un 80% és de capital privat, a més a més de capital provinent d’algunes d’eixes 150 famílies que controlen l’economia de l’estat i de l’Ibex 35, que també estan posades en aquest merder.

Sabeu el que és pitjor de tot això? Que estem a punt de perdre altra batalla en contra de l’especulació i els interessos del capital, perquè per molta batalla que puguem oferir, la decisió pareix estar presa a Madrid.

Però som nosaltres com a representats de la societat civil del nostre país qui hem de lluitar fins al final; som nosaltres, qui estimem la nostra terra, qui hem de construir un món millor. I emprendrem totes les batalles perquè no silencien les persones que defenen aquesta justícia.

Per això lamente que, una vegada més, el PP haja impedit que aquesta postura es convertira en Declaració Institucional a l’ajuntament de Cabanes, encara que no ens sorprén que la dreta es mostre novament en contra de la protecció territori.

Portaveu d’Units pel Poble-Compromís Cabanes