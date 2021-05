Traslladar el despatx al carrer és una cosa que porte fent des que vaig començar la meua etapa com a alcalde, fa ja quasi quatre anys. En realitat, vaig començar molt abans, ara que ho pense, doncs ja ho feia molt sovint durant el temps en què vaig exercir com a regidor d’Urbanisme i Medi Ambient.

Soc de l’opinió que moltes coses no poden veure’s o entendre’s en tota la seua dimensió des dels despatxos, així que és necessari xafar molt el carrer per tal d’escoltar, veure i després actuar... Eixe és l’ordre correcte, només d’aquesta manera es pot donar resposta a les vertaderes necessitats dels veïns i veïnes.

Dins de la iniciativa despatx al carrer, el mes d’abril passat vaig començar, al costat dels regidors i regidores de l’equip de govern, una ronda que ens porta cada dijous a cadascun dels barris de l’Alcora, així com a les urbanitzacions i pedanies.

Hui, que estarem pel barri de la Calderona, serà la tercera jornada del barri a barri i la veritat és que estem molt contents per la implicació i l’elevada participació de la ciutadania en aquesta iniciativa, per la qual cosa aprofite per donar les gràcies a totes y tots. Tenim ja, de fet, un ampli llistat amb les peticions dels veïnats pels quals ja hem passat, sol·licituds a les quals ja estem donant o buscant una solució. Unes són més ràpides de solucionar i altres tenen un procés més costós, però, puc assegurar que s’intentarà i es farà tot el possible per tal de donar resposta a totes aquelles que siguen tècnicament viables.

Una vegada finalitzada aquesta ronda, a més de continuar amb el despatx al carrer, la previsió és fer una segona edició del barri a barri, aquesta vegada en horari de vesprada, per la qual cosa totes aquelles persones que no puguen participar en aquesta podran fer-ho, lògicament, més endavant.

A més, ara mateix estem preparant altres projectes que ens permetran continuar fomentant la participació ciutadana i, d’aquesta manera, continuar coneixent de primera mà les seues opinions i resolent els seus dubtes.

Des del principi, tot l’equip hem fet de la proximitat un senyal d’identitat del Govern de l’Alcora. Així, estem posant especial recalcament en l’atenció personalitzada des de totes les àrees, la qual cosa ens permet detectar problemes que, a vegades, en el dia a dia passen per alt. Pròxima parada: casc antic i voltants; ens veiem als carrers.

Alcalde de l’Alcora