És urgent. L’aprovació d’una Llei estatal per les persones trans i de no-discriminació LGTBI és necessària. Va ser un 17 de maig de 1990 quan l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va suprimir l’homosexualitat i la bisexualitat de la seua llista de malalties mentals. Tanmateix, les reivindicacions del col·lectiu, es van quedar llavors a mig camí. Van haver de passar altres 28 anys perquè l’OMS retirara la transexualitat d’aquesta mateixa llista. Quasi tres dècades per a reconèixer que tots naixem iguals en dignitat i amb drets, amb independència de la nostra orientació sexual i del nostre sexe.

I és per això que ahir vam commemorar la fita a la ciutat de Castelló, amb la lectura del Manifest del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia. I és per això també que és urgent que es legisle a nivell estatal, per a reconèixer la dignitat i els drets de les persones trans.

Sabem que el País Valencià es troba al capdavant de l’Estat en matèria LGTBI amb l’aprovació de la Llei Integral del Reconeixement del Dret a la Identitat i Expressió de Gènere, promoguda per la Conselleria de Polítiques Inclusives, que encapçala la vicepresidenta Mónica Oltra. Una llei valenciana que vetlla pels drets de les persones trans, com també la Llei d’Igualtat LGTB+, que protegeix els drets de totes les persones que integren el col·lectiu i garanteix la seua seguretat davant, per exemple, dels delictes d’odi. Perquè les dades ens preocupen: només un 15% dels delictes d’odi es denuncien davant la policia i només un 3% es posen en coneixement de la Fiscalia.

Indiscutiblement és necessària i urgent l’aprovació d’una Llei integral LGTB+ que replegue qüestions sanitàries, educatives, laborals, de competència estatal, i que elimine qualsevol referència patologitzant i que reconega que els drets LGTB+ són una qüestió d’Estat.

Fa falta una Llei que supere la històrica invisibilitat i falta de reconeixement dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals. És urgent perquè no pot esperar més.

Regidora de Feminismes i LGTBI a l'Ajuntament de Castelló