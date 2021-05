La nostra terra ja ha patit prou. Sembla que algun il·luminat a Madrid, quan no té res millor a fer pensa: Quina calamitat puc enviar cap al nord? I d’ahí el fracking, el Castor, buscar petroli a les Columbretes i ara hem de sumar dos MAT (línies de molt alta tensió) i un expedient per enderrocar Torre de la Sal.

Però a Compromís ens hem plantat i hem dit NO a la MAT i NO a enderrocar Torre de la Sal. De la MAT Morella-la Plana, diu Madrid que cal fer el projecte per a assegurar el subministre elèctric i l’abaratiment del preu. Però si mirem cap a dalt, al 2015 ja es va inaugurar la primera MAT a Catalunya i de vore què ha passat allí, podem aprendre ací.

La ferida amb torres de més de 40 metres d’alçada, amb repercussions greus sobre el territori i fins i tot la salut, no ha donat seguretat al suministrament, ja que una avaria per la tempesta Glòria va deixar durant dies 220.000 persones sense llum. I pel que fa als preus, cal dir que les pymes catalanes paguen un 36% més per l’energia que la resta d’Europa... això i que els 130 milions d’inversió que acompanyava esta MAT mai van arribar, i les energies renovables i sostenibles que havien de vindre tampoc.

Així que si no s’han complit les promeses allí, per què s’han de complir ací? Hem de destrossar el territori, sacrificar el futur de les persones i posar en risc la seua salut sense cap millora? Doncs ens plantem i forcem a ficar energies renovables damunt la taula com una veritable opció.

NO a la MAT, hem votat a les Corts valencianes; i NO a l’enderrocament de Torre de la Sal, com ha defés el nostre senador Mulet. Perquè el projecte de Torre de la Sal no és transparent: no és just donar només vuit dies per al·legar als propietaris que no volen perdre les cases que fa més de cent anys compràren. No té sentit una llei que vol expulsar el veïnat. Ens plantem per buscar alternatives; perquè estimem la terra i creiem en el futur de la nostra gent.

*Síndica adjunta del Grup Compromís a les Corts