Hi ha serveis bàsics de qualsevol societat moderna que no podem deixar de banda. La llum n’és només un i de ben fonamental per poder assegurar la subsistència de les classes populars. No estic parlant ja d’estalvi ni riquesa, simplement parlem de subsistir, de tindre el més bàsic per passar el mes.

Sembla que els responsables actuals s’hagen begut l’enteniment, o com també solem dir, que «no tinguen llums» per guiar els nostres destins. Els que realment acabaran no tenint llum, però en sentit literal, són les classes populars.

La pocavergonya de les portes giratòries del bipartit espanyol del pacte del Pardo, el PpsoE, s’ha assegurat de confeccionar un bon forat a les nostres butxaques.

Els consellers de moltes de les companyies que estan darrere de la pujada, expolítics del PpsoE, solen cobrar salaris absolutament astronòmics. Així, imaginem, no tindran problemes per pagar les cada vegada més cares factures de la llum. Els seus iots poden tindre la llum oberta dia i nit si volen.

Trobem a faltar un pla realista per renovar els electrodomèstics de les nostres llars, ajudant perquè les famílies puguen fer servir electrodomèstics més eficients. L’eficiència energètica de moltes cases és per descomptat millorable, però les economies malmeses ja per les factures elèctriques tampoc poden fer front a nous crèdits per a reformes.

Les portes continuen girant. Tant de bo un bon dia la gent normal tanque eixes portes a les prebendes immerescudes que alguns privilegiats tenen. Mentrestant no ens quedarà una altra que seguir pagant i uns pocs podran seguir dirigint els destins de les nostres factures de la llum perquè paguem cada dia més.

Regidor de Compromís per Vila-real