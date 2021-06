Des de l’Ajuntament d’Almenara ja estem preparant les festes patronals d’enguany que, malauradament per la pandèmia, no podran ser com de costum. Per això, esperant que l’any que ve pugam recuperar tota la programació habitual, estem confeccionant per a enguany una sèrie d’actes atenent a les normatives vigents per la covid-19 en eixe moment. Així recuperarem, encara que en un format diferent, unes celebracions que ens va tocar suspendre l’any passat per la pandèmia.

En aquestos moments estem treballant en un format de festes que es realitzarien en dos caps de setmana al mes de setembre. En concret, en el que va del divendres 17 al diumenge 19 com a inici de les celebracions i en el que habitualment es commemoren els dies grans que seria del divendres 24 de setembre fins al dilluns 27, que celebrem Sant Roc i està declarat com a festiu local. La intenció seria concentrar els actes en aquestos dies i no realitzar activitats festives els dies d’entre setmana.

Així, tal i com es va acordar amb les penyes taurines locals, anem a tindre enguany festejos taurins, d’acord a la normativa vigent, i per això en festes muntarem una plaça portàtil per a fer aquestos actes que anirien en el primer cap de setmana. A més també completarem la programació d’aquestos dies en altres events. També oferirem en el segon cap de setmana tota una sèrie d’activitats i propostes variades, atenent a la normativa, per a celebrar els dies grans.

També volia dir que a proposta dels festers i festeres i amb el consens dels i les portaveus dels grups municipals i regidors no adscrits hem acordat que els festers i festeres de 2020, junt els quintos i quintes i els quintos dels 25 anys siguen els protagonistes de les festes de 2022 que esperem puguen fer-se amb normalitat. Em pareix de justícia que puguen gaudir i celebrar unes festes com toca, amb tots els actes després de tanta espera, doncs l’any passat, degut al coronavirus, no van poder fer festa.

Nosaltres, des de l’Ajuntament, amb tots els condicionants existents per la Covid-19, seguim treballant per oferir una completa programació festiva al mes de setembre per a celebrar els nostres dies grans i de la que poc a poc anirem informant conforme es vagen programant els esdeveniments. A més, també estem ultimant tota una sèrie d’activitats en l’àmbit cultural i esportiu per a l’estiu, que ja està molt a prop. Finalment, voldria tancar l’article agraint el treball de totes i cada una de les persones, associacions i entitats que estan començant a realitzar per a que enguany, encara que adaptades a la Covid-19, pugam gaudir de les nostres festes i també de les activitats d’estiu, que poc a poc donarem a conèixer.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló