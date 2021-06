El ple de l’Ajuntament aprovarem la setmana que ve en sessió ordinària el dictamen de resposta a les al·legacions presentades en la segona fase d’exposició pública del Pla General Estructural per al terme de Castelló, el penúltim pas perquè l’Ajuntament de Castelló recupere la seua principal eina administrativa per exercir la seua principal competència, l’ordenació del territori. Després de pràcticament una dècada sense pla, després de vàries sentències en contra de l’ordenació de la ciutat, per fi Castelló està a uns mesos de recuperar un plànol normatiu que dibuixa cap a on ha d’anar la ciutat en els pròxims 20 anys. Algunes veus crítiques ja s’afanyen a vaticinar que este Pla de nou serà tombat als tribunals com de costum en este Ajuntament. Crec que s’equivoquen: la principal causa de suspensió judicial dels Plans Generals és per la falta de vies de participació ciutadana per incomplir els drets de participació dels representats, i en este cas no es dóna tal circumstància, més respectuosa és el poder judicial amb la voluntat de cada Ajuntament de decidir com vol ordenar el seu territori. Altres crítiques assenyalen que el Pla no resol tots els reptes urbanístics de la ciutat, i és cert, perquè alguns requeriran del Pla Pormenoritzat, altres de Programes de Paisatge o de Plans de Reforma Interior, però del que sí que tinc la convicció és que este Pla li parla a la ciutadania com a majors d’edat, fugint de les mentides, de l’especulació i dels tractes de favor.

El Pla per a la ciutat en la qual hem de viure en l’any 2040 protegeix 2.000 hectàrees de sòl agrari per a incentivar i recuperar el cinturó verd del terme, allunyant les temptacions de les reclassificacions i del creixement desordenar que en els últims 30 anys van acabar amb 4.500 hectàrees de producció agrícola, desclassifica 11.000 hectàrees de sòl urbanitzable perquè pintar-les sols servia per a alimentar bombolles i expectatives irrealitzables i planeja una mobilitat tova per disminuir la contaminació i les emissions de gasos d’efecte hivernacle. S’ha guanyat les crítiques i les sospites, però tinc la convicció que este serà el Pla que ordenarà la ciutat fins al 2040, també quan governaran les majories de dretes, perquè serà el Pla del Segle XXI que farà una ciutat moderna on la qualitat de vida de la majoria del veïnat serà millor i que demostrarà que la ciutat pot aspirar a ser molt més del que pronostiquen els que amaguen en el seu escepticisme el seu interés de que la ciutat no avance.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló