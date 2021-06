Per un moment he estat temptat d’utilitzar aquest article per rebatre les fal·làcies amb les que l’ultradreta parlamentària nega l’existència de la violència de gènere. Però m’ho he pensat millor, perquè crec que aquelles persones que davant l’incessant i intolerable nombre d’assassinats que patim encara neguen la violència sexista és gent que no vol atendre a raons.

Tan de bo els negacionistes de gènere tingueren raó, però el nombre de víctimes, el tràgic degoteig d’assassinats i denúncies evidencia, per desgràcia, que la violència contra les dones és un dels majors problemes que, com a societat, hem d’afrontar. I ho hem de fer en tots els fronts: més conscienciació, més educació, però també més recursos humans i econòmics i més mesures de protecció. I també, millor coordinació dels recursos existents.

Fa poques setmanes, des de Compromís vam enregistrar a les Corts una proposta en la que, entre altres mesures, reclamàvem la coordinació dels Centres Dona 24 hores i les comissaries que gestionen denúncies de violència contra les dones. La iniciativa planteja la necessitat de coordinar la creació d’oficines de denúncies especialitzades en violència de gènere, previstes en el Pacte Valencià de Violència Masclista, per evitar la doble victimització i per facilitar la interposició de denúncies en un entorn segur, a més de garantir un acompanyament integral de les dones, amb la seua ubicació pròxima als centres 24 hores.

També reclamem encetar noves negociacions amb el Govern Central per incrementar la plantilla de la Policia de la Generalitat i desenvolupar les competències assignades a la Policia Autonòmica, incrementant les places destinades a la violència de gènere, així com incrementar-les a la resta de forces i cossos de seguretat.

Perquè pense que en la lluita contra la violència contra les dones cal que totes les administracions, i tot la societat en general, vagen de la mà.

Diputado autonómico Compromís