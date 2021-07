Després de dos anys de legislatura, la gent d’Avancem pel Poble a les Useres seguim al·lucinant amb el cinisme del govern municipal. La falta de transparència és constant, però volem recordar-li al PP que governar amb majoria no és fer-ho només en favor de qui secretament t’ha votat. Cal governar per a tot el veïnat i això implica respectar la funció dels regidors i regidores de l’oposició i a la gent que representen.

Què podem esperar d’un equip i d’un alcalde que ha fet i desfet, com aquell que no vol la cosa, per eternitzar la construcció d’una escola? Encara hui, el senyor Martínez es seguix fent el suec i ni desvia la servitud de l’aigua, ni aparta el cable de la llum que travessa la zona del pati, tal com es va comprometre per escrit amb Conselleria. I mentrestant, seguixen publicant mitges veritats a les xarxes socials i als periòdics. I convocant els plenaris quan els pareix per a impedir que l’oposició puga assistir-hi. I se’ns informa dels temes que es tracten amb el temps justet per llei per a fer més difícil fiscalitzar la seua tasca.

Hui mateix, assistim al ple que hauria d’haver-se celebrat l’últim dijous de mes (trimestralment). Hui es faran una foto amb la modificació de l’ordenança de natalitat, que està molt bé, però que ha de complementar-se amb accions per a la conciliació familiar a llarg termini, com les escoletes. També volen aprovar un reglament de l’aigua que permet a l’empresa gestora del servei d’abastiment actuar sense retre comptes a l’ajuntament. De nou, gens de transparència.

Però hui els ho tornem a dir, que no ens enganyen, encara que no se’ls farà la cara roja. I els avancem que no ens cremaran, que seguim amb il·lusió, ganes i projecte per donar-li a Useres el futur que es mereix.

Portaveu d’Avancem pel poble-Compromís a les Useres