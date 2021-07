La mala fortuna ha provocat que les celebracions pel Dia de l’Orgull, amb un ambient particularment festiu per la conquestes de la Llei Trans, s’hagen convertit en manifestacions de dol per l’assassinat d’un jove gai en A Coruña, una mostra dolorosíssima de la violència estructural que encara pateixen milers de persones al nostre país. La resposta a eixe assassinat s’ha estès per tota Espanya en un plor unívoc de la majoria que defensa la llibertat i el respecte a la diversitat davant qui sols permet la uniformitat i la imposició. Els avanços conquerits pel moviment LGTBI en les últimes dècades han permés que el que abans era un estigma i un motiu d’assenyalament i discriminació hui a poc a poc siga una mostra de pluralitat i d’estima per les formes d’estimar de totes les persones.

El nostre país és una referència internacional en les propostes legislatives per ampliar els drets del col·lectiu de les persones gais, lesbianes, trans, bisexuals, intersexuals, queers i no binàries, un motiu per sentir orgull.

Eixes conquestes van arrastrar a força de majories també al PP, que va seguir des del vagó de cua els avanços socials. Però l’entrada de l’extrema dreta homòfoba ha retornat el qüestionament de les polítiques per afavorir la diversitat sexual. L’Ajuntament de Castelló és un clar exemple d’eixe consens trencat pels vets de Vox a les declaracions institucionals pel dia de l’orgull. Una amenaça que ha de servir solament per a reafirmar l’aposta per eixes polítiques que ens fan avançar cap a una ciutat orgullosa de tota la seua gent en tota la seua diversitat.

Este proper dijous, el ple de l’Ajuntament aprovarà a proposta de la regidora de Feminismes i LGTBI, Verònica Ruiz, el primer pla municipal LGTBI+ per planificar les accions a desenvolupar durant els pròxims anys: generar protocols contra l’assetjament sexual, formació a la Policia en delictes contra el col·lectiu, visibilitzar a les persones LGTBI en les festes locals... Combatre la normalització de les violències contra les persones LGTBI, impulsar més polítiques per la diversitat i, quan arribe el moment, deixar en irrellevants a les forces polítiques que consideren les reivindicacions LGTBI com a innecessàries és l’una agenda possible per avançar cap a una ciutat de la qual cada volta sentir-nos més orgulloses.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló