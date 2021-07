En aquest article voldria situar el tema de la Creu dels Caiguts del Parc Ribalta dins d’un marc tècnic, amb algunes dades històriques i legislatives que cal conéixer, tot i que alguns les obliden o les tergiversen.

Ja en març de 2017 es publicava en premsa una valoració sobre la Creu dels Caiguts des del punt de vista arquitectònic, com un element impropi del parc, col·locat per la Dictadura en un lloc estratègic. A l’any 1925 s’havia plantejat una reforma urbanística del parc per a situar l’Obelisc de les Llibertats en aquest lloc.

L’any 2018 el Ple de l’Ajuntament de Castelló va aprovar un pla de remodelació del Parc Ribalta que incloïa la retirada del monument. S’informava del seu estat i, de la creu, amb una oxidació de les armadures i una lesió electroquímica del formigó, la qual cosa significa la ruïna.

La Resolució del 17 de gener de 2019 de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, afirmava: «[…] la inserción del monumento de la cruz en el espacio de un parque con unas características formales tan diferentes no hace ningún favor ni al jardín ni al monumento, pudiéndose considerar el conjunto de la cruz como un elemento añadido impropio respecto al parque».

«[…] según el artículo de la ley 4/98 de 11 de junio en los conjuntos históricos se debe mantener la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del ambiente y de la silueta paisajística».

«[…] la propuesta de retirar el monumento de la cruz y de recuperar […] desde el punto de vista patrimonial se valora positivamente la propuesta».

El Govern de la Generalitat Valenciana s’ha dirigit, en els anys 2017 i 2021, a l’Ajuntament perquè procedisca a la retirada del monument d’acord amb la normativa de Memòria Històrica estatal i autonòmica: llei 52/2007, de 26 de desembre, article 15, apartats 1, 2, i llei autonòmica 14/2017, de 10 de novembre, article 39, apartats 1,2,3,4. Les conclusions de les Comissions Tècniques de Coordinació de la Generalitat, dels successius Dictàmens de la Comissió d’Experts, anys 2017 i 2021, avalen la retirada del monument.

Un monument es determina com a vestigi franquista en funció d’un rigorós estudi històric, pel conjunt dels ordres:

-Temporal, referit al moment històric. El Monument als Caiguts va ser inaugurat l’any 1944, l’any 1940 l’Ajuntament de Castelló va iniciar els tràmits amb el Servicio Nacional de Propaganda del Ministerio de Gobernación.

-Titularitat del Monument, si van ser instàncies oficials, tal i com concorre en aquest cas.

-Finalitat. El monument va ser erigit per a la commemoració de la sublevació militar, de la Guerra Civil, la Dictadura i la represió: « ...esta ciudad ha de perpetuar la memoria de nuestros gloriosos mártires por la Santa Causa de Dios y de España...».

La Dictadura franquista va instaurar la confessionalitat catòlica dogmàtica i doctrinal: segon dels Principios Fundamentales del Movimiento. Va sembrar España de creus amb consignes polítiques apologètiques. El Monument de la Creu dels Caiguts té un nom i una simbologia pròpia a l’imaginari popular.a esdevingut un lloc perenne de record, evocació del feixisme, d’exaltació de fets violents, i d’incitació a la confrontació. La pervivència d’una opció ideològica defensora de la Dictadura no pot desafiar la societat, els valors constitucionals, els principis democràtics i la cultura de la pau. El Govern Municipal, com a encarnació dels valors democràtics, amb l’eliminació d’aquest vestigi franquista, no farà sinó assegurar el compliment de l’imperi de la llei en la nostra societat.

Membre de la Comissió Tècnica d’Experts del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló