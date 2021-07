És estiu i es nota. Els caps de setmana és fàcil trobar passejant pels carrers de la Vall als participants de les Nits d’històries i historietes, un projecte per a donar a conéixer la nostra història i el nostre patrimoni que ha arrelat entre els vallers i valleres i s’ha consolidat en la programació municipal. Tant és així que hem hagut d’afegir noves rutes i noves dates, perquè les places disponibles per a cada activitat (25 per les restriccions de la pandèmia) s’esgoten amb rapidesa. Al llarg dels mesos de juliol i agost estem gaudint de 12 visites guiades, que s’aniran ampliant per a cobrir la demanda.

Una de les rutes més destacades d’esta nova edició de les Nits d’històries i historietes és la de les fontetes, que el 13 d’agost farà un recorregut per les fonts històriques que hem restaurat en estos sis anys. L’última ha sigut la de Bessols, al carrer Diputació, que ja llueix renovada després d’haver-la netejat, canviat l’aixeta, tractat els elements de ferro com el mascaró i eliminat els grafitis i fongs. Ara tenim una font renovada i embellida, que dins del Camí de l’Aigua es converteix en un atractiu turístic més de la Vall d’Uixó i perquè el gaudisquen tots els vallers i valleres. Perquè la restauració de les nostres fonts històriques ens ajuda a conéixer qui som i d’on venim com a poble. En setembre seguirem amb este projecte i posarem en valor la Font de l’Olivereta, que ha sigut molt demandada.

Però parlar d’estiu a la Vall és sinònim de fer-ho de les Coves de Sant Josep. Esta temporada alta ha començat de forma positiva i les expectatives són bones, tot i la situació del covid-19. El turisme és un dels sectors que més ha patit les restriccions de la pandèmia i la caiguda d’ingresos.em hagut d’adaptar-nos a la nova realitat i visitar les Coves de Sant Josep és visitar un destí segur, amb totes les mesures de prevenció i protecció davant la pandèmia: reducció de l’aforament, presa de temperatura abans d’accedir, gel hidroalcohòlic i desinfecció de calcer, mascareta obligatòria, neteja continua… És un esforç que estem fent perquè els turistes puguen gaudir amb total seguretat d’una visita que és única, més després del canvi d’il·luminació a led i de la modernització de l’entorn.

Més especial si cap és visitar les Coves de Sant Josep amb la música en directe de la sisena edició del cicle Singin’ in the cave, enguany amb Maria Yfeu, Valeria Castro, Vicente Navarro, Badlands, Christina Rosenvinge i Silvana Estrada. Una experiència inoblidable la de viure un concert íntim, en un entorn preciós i amb un format acústic que aprofita la reverberació natural de les Coves. És una proposta innovadora i que ofereix una proposta cultural i musical molt diferent de qualsevol altra. Un element turístic diferenciador que també tractem de potenciar amb l’activitat d’espeleokayak, que també ha hagut d’ampliar les places este estiu degut al seu èxit, especialment entre la gent jove.

L’oferta d’oci estival es completa amb l’Estiu Esportiu, que compta amb més de 420 participants en els tallers de pilates, zumba, patinatge, entrenament funcional, senderisme o trail running, entre altres. Estes últimes activitats són una novetat per a aprofitar les sendes naturals de les quals podem gaudir a la nostra ciutat i que estan senyalitzades perquè qualsevol persona puga realitzar-les.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó