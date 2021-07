El passat dijous, un nou dia sense parar, acudia primer, amb la diputada de Turisme, Virginia Martí, a acomiadar una excursió de Castellón Sénior, que en aquesta ocasió, després de visitar el molt interessant museu del joguet d’Almassora, es dirigien a les acollidores terres de l’Alt Palància, pernoctant a Segorbe. Després, en por de no arribar, vaig poder estar a l’IES Sos Baynat en la presentació pública, ni més ni menys, que d’una nova espècie de dinosaure que s’ha trobat a Portell de Morella: el Portellsaurus Sosbainati.

De segur, vostés ja seran sabedors. Per un costat, el Castelló Sénior és un programa vacacional en el qual es subvenciona a les persones majors residents a Castelló el cost d’unes xicotetes vacacions que permeten conéixer més la nostra província. El Programa de vacacions a la Costa de Castelló compren l’estada de 6 dies / 5 nits a hotels de la Costa amb excursions a municipis; el de Rutes de Patrimoni Històric, Cultural i Natural, són 3 dies / 2 nits per municipis de l’interior de Castelló i el de Estades a Balnearis, són 8 dies / 7 nits en hotels del municipi on estiga el Balneari, en règim de pensió completa, tractaments diaris i alguna excursió. Tan sols 80, 50 i 125 euros, respectivament és el que ha d’aportar l’usuari. Uns programes que com és comprensible tenen un magnífic seguiment. A setembre començaran de nou.

Per l’altre costat, en 1998 a una excavació feta al jaciment de Mas de Curolles situat a Portell, quan es buscaven restes arqueològiques, es va trobar part d’una mandíbula de dinosaure. Va quedar depositada a la col·lecció museística de Cinctorres i ara investigadors de la Universitat Jaume I, la Universitat de València i el Grup Guix de Vila-real han presentat en Plos One, una prestigiosa revista científica nord-americana, una nova espècie de dinosaure, el Portellsaurus sosbainati, herbívor, entre sis i vuit metres i fins a 1000 quilos de pes, que va viure per les nostres terres fa 130 milions d’anys.

Pot ser, en principi, ens pareguen dues notícies diferents, inconnexes, sense res a veure, després, ben pensat, les dues, s’interconnecten profundament i ens reafirmen en la línia de treball i difusió que estem portant a terme a la Diputació de Castelló, que ja vam tindre ocasió d’exposar a Fitur i més recentment a Sevilla i Bilbao en la presentació dels nous vols des de l’aeroport de Castelló i que la setmana vinent també defensarem a Verona, on acudirem a replegar el premi Aurum. Ruta gastronòmica europea 2021 atorgat pel Consell Europeu de Cofradíes Gastronòmiques a Castelló Ruta del Sabor.

Vivim a una província mil·lenària, única, infinita, que fusiona, platja i muntanya, terra i mar, interior i costa d’una manera pròpia i singular. Terra de dinosaures, pintures rupestres, pedra en sec, oliveres mil·lenàries, rius subterranis navegables, castells, santuaris i ermites que ens esperem amb deler per ensenyar-nos el que guarden en qualsevol racó del camí. Una província de sensacions i experiències que podem trobar amb la fusió en la naturalesa que propicien les mil rutes de muntanya, camins i senders que ens endinsen en el Penyagolosa, els Ports, l’Alt Millars, l’Alt Palància o la Serra d’Espadà, un bosc inigualable de sureres i pins molt prop i al nostre abast, un autèntic luxe per als valencians que de vegades busquem lluny de casa, el que tenim a la vora del camí.

Malgrat tot, aquesta província té una mancança important, necessita millorar en un aspecte clau: el convenciment dels seus habitants en les excel·lències que atresore. Tal volta seria llarg d’analitzar i no és ara el moment, però ens falta creure més en les nostres possibilitats, valorar molt més allò que tenim. El Castellón Sénior és un xicotet pas en aquest camí i en eixa senda hem de perseverar. Mitjans, xarxes i administracions poden fer molt en aquest sentit.

President de la Diputació de Castelló