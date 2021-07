L’Ajuntament de Benicàssim sembla una novel·la de Jane Eyre. En la Comissió Informativa del 5 de juliol, l’equip de govern ens parlava de la pandèmia. És treball de l’alcaldessa traslladar informació real respecte al panorama sanitari i el seu impacte en la població, no només als grups polítics sinó al teixit econòmic i social local. La nostra responsabilitat en l’oposició és donar suport a les mesures sanitàries, per dures que ens semblen, ja que la pandèmia és un problema a escala mundial que s’ha de contenir amb sensatesa.

El missatge literal del govern municipal va ser: «la curva está en descenso». Això, mentre les dades oficials de Sanitat ens situaven al capdavant de la província, amb un índex de 825 contagis per 100.000 habitants, i creixent. Les coses s’han fet malament i algunes persones al govern no estan disposades a admetre-ho. Maig i juny han estat un descontrol interessat: massificació, botellades... Però davant l’evidència, en ple inici de temporada alta, el PP s’atrevix a qüestionar els càlculs habitants/contagis i obliden que la població de Benicàssim és molt més nombrosa a l’estiu. Per tant, també més gran és el nivell de contagi, ja que moltes persones afectades han estat computades als seus llocs d’origen, com Castelló, Vila-real o Almassora.

I hem d’escoltar coses com que «van per nosaltres perquè som del PP». Doncs miren, a Peníscola o Moncofa governa un partit diferent del de la Generalitat i no han hagut d’aplicar més restriccions perquè no presenten dades tan preocupants.

L’equip de govern està deixant una imatge de Benicàssim molt tocada: ciutat, model turístic, policia local... La seua credibilitat toca fons i els demanarem responsabilitats.

*Portaveu de Compromís per Benicàssim